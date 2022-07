Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: i rispettivi annunci su Instagram Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: i rispettivi annunci su Instagram sono una chiara richiesta di comprensione in un momento delicato. Soprattutto agli hater, che già si stanno accanendo con i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: i rispettivi annunci su Instagram sono una chiara richiesta di comprensione in un momento delicato. Richiesta rivolta soprattutto agli hater, che già si stanno accanendo con i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Era lo scorso 31 marzo quando Matteo fece la sua scelta e indicò Valeria con questa motivazione: "Ho capito che non riuscirei a baciare nessun'altra".

L'annuncio di Valeria Cardone su IG

La prima a scrivere una story IG è stata Valeria Cardone nella tarda serata di martedì 5 luglio: "Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose. vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po' di comprensione perché non sto passando un bel periodo".

L'annuncio di Matteo Ranieri nelle stories IG

Pochi minuti fa si è aggiunto anche Matteo Ranieri, sempre in una story Instagram: