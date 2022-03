Chi ha scelto Matteo Ranieri a Uomini e Donne tra Valeria e Federica: la diretta della puntata di oggi

Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Federica Aversano è una delle ragazze che Matteo Ranieri ha incontrato nel suo percorso da tronista e che ha cercato di conquistare il cuore del bel 29enne. Nata a Caserta, classe 1993, Federica ha 28 anni ed è laureata in Scienze Politiche e in Giurisprudenza e attualmente lavora come insegnante. Due anni fa è diventata mamma del piccolo Luciano, ma la storia con il papà del suo bambino non è andata come avrebbe sperato, ma comunque nonostante i due si siano separati godono di ottimi rapporti.