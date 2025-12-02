Fabio di Affari Tuoi sogna di aprire un’hambugeria, il dottore: “Regalo una pianta”, e lo manda a casa a mani vuote

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il concorrente della puntata del 2 dicembre di Affari Tuoi è Fabio, che entra in studio accompagnato dalla sigla di Sandokan, un omaggio al successo della fiction con Can Yaman trasmessa il 1° dicembre su Rai1 e ai suoi lunghi capelli. Fabio arriva da Bojano, in provincia di Campobasso: per anni ha lavorato come animatore, poi come cuoco, professione che ha recentemente ripreso. Gioca insieme al cugino Andrea: entrambi portano i capelli lunghi e Herbert Ballerina li ribattezza “Sandokan e Tarzan”. È la prima volta che due cugini sfidano il dottore.

Il sogno di Fabio: aprire un’hamburgeria

La partita inizia in salita: Fabio elimina prima i 50mila euro e poi, subito dopo, il premio da 300mila euro. Vanno via anche alcuni premi minori e il pacco nero, che stasera nascondeva 50mila euro. Il dottore interviene per la prima volta proponendo un cambio, solitamente offerto quando il pacco in gioco contiene un premio basso. Fabio però rifiuta.

Durante la puntata, il concorrente rivela il motivo che lo ha spinto a partecipare: il desiderio di aprire un’hamburgeria, sfruttando la sua esperienza da cuoco. Confessa però di temere di non farcela perché, come racconta, in amore e nel gioco si considera sfortunato. Il dottore scherza promettendo che contribuirà “con una pianta”, lasciando intendere che cercherà di non favorirlo troppo.

Dopo una serie di offerte da 20mila e 25mila euro tutte rifiutate, il dottore rilancia con un altro cambio e, questa volta, Fabio accetta. Abbandona il pacco numero 3 e sceglie il numero 6. Quando apre il pacco 3, scopre che conteneva solo 500 euro: il cambio, dunque, è stato un vantaggio. Ma la fortuna dura poco. Proseguendo con i tiri, Fabio capisce di avere scelto male: eliminato il pacco con il biglietto della Lotteria Italia del 2 dicembre, scopre che il pacco numero 6 nasconde Gennarino e non uno dei premi importanti rimasti sul tabellone.

Fabio non indovina alla Regione Fortunata e perde tutto

Fabio e il cugino approdano così alla Regione Fortunata. Scelgono per prima la Liguria, che vale 100mila euro, e poi la Lombardia, che ne vale 50mila. Nessuna delle due è la regione giusta. A essere premiata è invece l’Emilia-Romagna, e il concorrente è costretto a lasciare lo studio a mani vuote.