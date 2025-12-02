Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 2 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi 2 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Quali sono il numero del tagliando, la serie e la città di vendita del biglietto che vale 10mila euro.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi 2 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Durante la trasmissione, il conduttore Stefano De Martino e la sua spalla Herbert Ballerina hanno annunciato il numero del tagliando vincente, la serie e la città in cui è stato venduto. Il premio assegnato è di 10mila euro, mentre l’estrazione finale della Lotteria Italia si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia del 2 dicembre è stato venduto a Spoleto: la serie

Nella puntata andata in onda oggi di Affari Tuoi a giocare è stato Fabio, concorrente originario di Campobasso. Ad annunciare il numero e la serie del biglietto vincente è stato Herbert Ballerina che, dopo l’apertura del pacco contenente il premio da 5 euro, ha comunicato il numero del tagliando vincente della Lotteria Italia: si tratta del tagliando numero L069187 venduto a Spoleto (PG). Il proprietario del biglietto si è aggiudicato un premio del valore complessivo di 10mila euro.

Come partecipare all’estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per concorrere all’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che vengono estratti in diretta ad Affari Tuoi tutti i giorni (weekend esclusi), è necessario registrare il proprio tagliando, oltre che acquistarlo presso un punto vendita autorizzato. Di seguito tutti i passaggi da seguire per poter partecipare correttamente all’estrazione:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta “Scopri il codice e QR code”.

Accedere all’area “Registra il tuo biglietto” sul sito ufficiale della Lotteria Italia.

Compilare il modulo indicando il numero e la serie del biglietto, il codice di 10 cifre e un recapito telefonico.

Per poter riscuotere il premio, i possessori di biglietti cartacei dovranno presentarli o spedirli all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., situato in viale del Campo Boario a Roma, oppure consegnarli presso una filiale di Intesa Sanpaolo, che provvederà a inoltrarli all’Ufficio Premi. Nel caso di biglietti acquistati online, la vincita può essere riscossa esclusivamente dal titolare del conto, recandosi di persona all’Ufficio Premi o presso la banca Intesa Sanpaolo. La procedura propedeutica alla riscossione dovrà essere completata entro le ore 23:59 del giorno 14 dicembre. La vincita potrà invece essere riscossa entro 180 giorni dalla data dell’estrazione.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e proseguirà fino al 26 dicembre 2025. Durante la settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il premio giornaliero raddoppia, passando a 20mila euro. Ecco tutti i biglietti vincenti annunciati finora, oltre a quello estratto oggi:

