Lotteria Italia 2025-26

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 2 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi 2 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Quali sono il numero del tagliando, la serie e la città di vendita del biglietto che vale 10mila euro.
A cura di Stefania Rocco
Lotteria Italia 2025-26

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi 2 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Durante la trasmissione, il conduttore Stefano De Martino e la sua spalla Herbert Ballerina hanno annunciato il numero del tagliando vincente, la serie e la città in cui è stato venduto. Il premio assegnato è di 10mila euro, mentre l’estrazione finale della Lotteria Italia si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia del 2 dicembre è stato venduto a Spoleto: la serie

Nella puntata andata in onda oggi di Affari Tuoi a giocare è stato Fabio, concorrente originario di Campobasso. Ad annunciare il numero e la serie del biglietto vincente è stato Herbert Ballerina che, dopo l’apertura del pacco contenente il premio da 5 euro, ha comunicato il numero del tagliando vincente della Lotteria Italia: si tratta del tagliando numero L069187  venduto a Spoleto (PG). Il proprietario del biglietto si è aggiudicato un premio del valore complessivo di 10mila euro.

Come partecipare all’estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per concorrere all’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che vengono estratti in diretta ad Affari Tuoi tutti i giorni (weekend esclusi), è necessario registrare il proprio tagliando, oltre che acquistarlo presso un punto vendita autorizzato. Di seguito tutti i passaggi da seguire per poter partecipare correttamente all’estrazione:

Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 1 dicembre ad Affari Tuoi
  • Scoprire il codice nascosto sotto la scritta “Scopri il codice e QR code”.
  • Accedere all’area “Registra il tuo biglietto” sul sito ufficiale della Lotteria Italia.
  • Compilare il modulo indicando il numero e la serie del biglietto, il codice di 10 cifre e un recapito telefonico.

Per poter riscuotere il premio, i possessori di biglietti cartacei dovranno presentarli o spedirli all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., situato in viale del Campo Boario a Roma, oppure consegnarli presso una filiale di Intesa Sanpaolo, che provvederà a inoltrarli all’Ufficio Premi. Nel caso di biglietti acquistati online, la vincita può essere riscossa esclusivamente dal titolare del conto, recandosi di persona all’Ufficio Premi o presso la banca Intesa Sanpaolo. La procedura propedeutica alla riscossione dovrà essere completata entro le ore 23:59 del giorno 14 dicembre. La vincita potrà invece essere riscossa entro 180 giorni dalla data dell’estrazione.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e proseguirà fino al 26 dicembre 2025. Durante la settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il premio giornaliero raddoppia, passando a 20mila euro. Ecco tutti i biglietti vincenti annunciati finora, oltre a quello estratto oggi:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

AA 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)

L 069187 SPOLETO (PG)

