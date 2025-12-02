Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 2 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi 2 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Durante la trasmissione, il conduttore Stefano De Martino e la sua spalla Herbert Ballerina hanno annunciato il numero del tagliando vincente, la serie e la città in cui è stato venduto. Il premio assegnato è di 10mila euro, mentre l’estrazione finale della Lotteria Italia si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio.
Il biglietto vincente della Lotteria Italia del 2 dicembre è stato venduto a Spoleto: la serie
Nella puntata andata in onda oggi di Affari Tuoi a giocare è stato Fabio, concorrente originario di Campobasso. Ad annunciare il numero e la serie del biglietto vincente è stato Herbert Ballerina che, dopo l’apertura del pacco contenente il premio da 5 euro, ha comunicato il numero del tagliando vincente della Lotteria Italia: si tratta del tagliando numero L069187 venduto a Spoleto (PG). Il proprietario del biglietto si è aggiudicato un premio del valore complessivo di 10mila euro.
Come partecipare all’estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita
Per concorrere all’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che vengono estratti in diretta ad Affari Tuoi tutti i giorni (weekend esclusi), è necessario registrare il proprio tagliando, oltre che acquistarlo presso un punto vendita autorizzato. Di seguito tutti i passaggi da seguire per poter partecipare correttamente all’estrazione:
- Scoprire il codice nascosto sotto la scritta “Scopri il codice e QR code”.
- Accedere all’area “Registra il tuo biglietto” sul sito ufficiale della Lotteria Italia.
- Compilare il modulo indicando il numero e la serie del biglietto, il codice di 10 cifre e un recapito telefonico.
Per poter riscuotere il premio, i possessori di biglietti cartacei dovranno presentarli o spedirli all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., situato in viale del Campo Boario a Roma, oppure consegnarli presso una filiale di Intesa Sanpaolo, che provvederà a inoltrarli all’Ufficio Premi. Nel caso di biglietti acquistati online, la vincita può essere riscossa esclusivamente dal titolare del conto, recandosi di persona all’Ufficio Premi o presso la banca Intesa Sanpaolo. La procedura propedeutica alla riscossione dovrà essere completata entro le ore 23:59 del giorno 14 dicembre. La vincita potrà invece essere riscossa entro 180 giorni dalla data dell’estrazione.
L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono
L’estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e proseguirà fino al 26 dicembre 2025. Durante la settimana di Natale, dal 21 al 26 dicembre, il premio giornaliero raddoppia, passando a 20mila euro. Ecco tutti i biglietti vincenti annunciati finora, oltre a quello estratto oggi:
C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
AA 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
AA 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ)
L 069187 SPOLETO (PG)