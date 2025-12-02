Ascolti TV 1 dicembre: Sandokan ha stravinto contro il Grande Fratello, la sfida tra La ruota e Affari tuoi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, lunedì 1 dicembre. In prima serata la sfida tra la prima puntata della serie tv Sandokan con Can Yaman, Alessandro Preziosi e Ed Westwick e il Grande Fratello condotto da Simona Ventura su Canale5. In access prime time Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, lunedì 1 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra Sandokan e il Grande Fratello. Nella prima serata di lunedì 1 dicembre, su Rai1 è andata in onda la prima puntata dell'attesissima serie tv Sandokan. Nel cast Can Yaman nel ruolo della tigre della Malesia, Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera, Ed Westwick nei panni di Lord James Brooke e Alanah Bloor nel ruolo di Marianna, la perla di Labuan. La serie ha fatto il botto, con 5.755.000 spettatori e il 33.9% di share. Vediamo i dettagli:

Primo episodio: 6,2 milioni di spettatori con il 33% di share;

Secondo episodio: 5,2 milioni di spettatori con il 35,3% di share.

Una sfida vinta per Lux Vide e Rai Fiction. Canale5 ha proposto una nuova puntata del Grande Fratello. Mattia Scuderi è stato eliminato, mentre Jonas Pepe è andato in finale. Il reality condotto da Simona Ventura si è fermato a 1.852.000 spettatori con il 14.3% di share.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Sofia, concorrente dell'Emilia Romagna. Il programma dei pacchi ha registrato 5.289.000 spettatori con il 24.5% di share. Vince Canale5. Il nuovo appuntamento con La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, è stato seguito da 5.674.000 spettatori con il 26.4% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso il film The Covenant, che ha registrato 641.000 spettatori pari al 3.6% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Lo stato delle cose. Il programma condotto da Massimo Giletti ha registrato 967.000 spettatori con il 6.3% di share. Italia1 ha proposto il film Fast & Furious 9, che ha interessato 817.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarta repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è stato seguito da 562.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Tv8, Gialappa Show ha registrato 682.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7, La torre di Babele ha interessato 724.000 spettatori con il 3.9% di share. Sul Nove, Little Big Italy è stato seguito da 350.000 spettatori con l’1.9% di share.