Sofia e il marito ad Affari Tuoi: “Abbiamo due mutui sulle spalle”, fregano il dottore e vincono un ricco assegno

Sofia ad Affari Tuoi stasera ha fregato il dottore: dopo una partita sfortunata, è riuscita a risollevarsi dal disastro grazie al secondo cambio. In finale con “soldi sicuri”, ha accettato l’assegno da 42mila euro: il suo pacco conteneva solo 10mila euro.
A cura di Gaia Martino
Affari tuoi 2025

Sofia dell'Emilia Romagna è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, lunedì 1 dicembre. 30 anni, lavora nel suo centro estetico a Ferrara ed è sposata da pochi mesi con Jacopo che l'ha accompagnata in studio. Dopo una partita sfortunata, è riuscita a salvarsi grazie al secondo cambio che le ha permesso di arrivare in finale con "soldi sicuri": lei e il marito sono tornati a casa con 42.500 euro.

La partita di Sofia dell'Emilia Romagna

Con i primi sei tiri, Sofia ha eliminato dal tabellone 20mila euro, 50mila euro, 200mila euro, 0 euro, 5 euro e 100 euro. Il dottore, come prima offerta, le ha proposto un assegno da 22mila euro. "Sono belli, ma ho tanta carica per giocare. Per pagare i due mutui sulle spalle, non ce ne facciamo niente" le parole prima di tritare l'assegno e proseguire il suo gioco. Aperti i pacchi da 10 euro, da 30mila euro e 300mila euro, il dottore ha offerto il cambio per cinque tiri: rifiutato. Eliminato il pacco nero, 100mila euro, 15mila euro, 1 euro, il dottore, dopo il gioco delle carte, ha proposto cambio. Stavolta Sofia ha accettato e ha lasciato il suo 14, per il pacco numero 1: il suo ex pacco conteneva solo 200 euro.

Subito dopo ha aperto il pacco da 20 euro, e il dottore ha richiamato con un'offerta da 10mila euro. "Proprio vero quando dicono che qui cambia tutto. Vedo quei 75mila euro, e per un tiro direi che possiamo tentare. Mi sento positiva", ha dichiarato Sofia prima di tritare l'assegno. Con il tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone 50 euro, e il dottore ha proposto il cambio, accettato: ha lasciato l'1 per il pacco numero 4. E nel suo c'era Gennarino.

Il finale di Sofia che torna a casa con 42.500 euro

Dopo la sfortunata partita, Sofia si è così trovata con un finale da "soldi sicuri". In bilico tra 10mila e 75mila euro, il dottore ha proposto 42.500 euro. "Ho paura di tornare a casa con 10mila euro. Sono molto cauta, e questi sono tanti soldi. Il dottore potrebbe avere paura del mio pacco, ma accettiamo", ha dichiarato Sofia. Il suo pacco conteneva 10mila euro.

Programmi tv
