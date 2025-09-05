Programmi tv
Ex di Temptation Island nel cast di Holiday Crush: chi è e cosa farà nel nuovo reality di Amazon Prime

Da temptation Island a Holiday Crush. L’ex tentatore Simone Dell’Agnello tornerà in tv come protagonista del nuovo reality Amazon Prime Video, commentato dai The Jackal. Nel 2024 aveva fatto parlare di sé per il flirt nato con Vittoria Bricarello.
A cura di Elisabetta Murina
Da Temptation Island a Holiday Crush. Sono diversi i tentatori del reality di Canale 5 che, dopo la loro partecipazione al programma, sono rimasti in tv con nuovi ruoli. Uno di questi è Simone Dell'Agnello, che si era fatto notare dal pubblico per la sua vicinanza alla fidanzata Vittoria Bricarello. Dal 4 settembre, il ragazzo farà parte del cast del nuovo reality di Amazon Prime Video, in cui l'amore e il divertimento senza freni sanno protagonisti.

Ex tentatore a Holiday Crush: cosa farà nel reality Amazon Prime

Dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2024, Simone Dell'Agnello tornerà in tv con una nuova avventura televisiva. Il ragazzo fa parte del cast di Holiday Crush, reality uscito su Amazon Prime Video il 4 settembre e commentato dalla voce dei The Jackal (Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Fru). L'ex tentatore sarà uno dei protagonisti, cioè un gruppo di ragazzi e ragazze che trascorreranno una vacanza da sogno a Cape Town (Sudafrica) alla ricerca dell'amore e del divertimento, scoprendo nuovi legami.

La partecipazione di Simone Dell'Agnello a Temptation Island nel 2024

Simone Dell'Agnello ha partecipato a Temptation Island nel 2024 come tentatore. Durante la sua permanenza nel reality di Canale 5, si è avvicinato a Vittoria Bricarello, all'epoca fidanzata con Alex Petri. I due hanno instaurato un legame e una complicità sempre più forte, che li ha portati a scambiarsi un bacio davanti alle telecamere e a voler continuare la loro conoscenza anche lontano dalle telecamere. Vittoria aveva infatti deciso di lasciare il fidanzato dopo il falò di confronto. Due mesi dopo il programma hanno continuato a sentirsi, fino a quando entrambi hanno voltato pagina perché non erano riusciti a trovare un punto di incontro. Di recente, pare che Bricarello si sia riavvicinata all'ex Alex, con cui aveva intrapreso il percorso nel programma.

