Ex di Temptation Island nel cast di Holiday Crush: chi è e cosa farà nel nuovo reality di Amazon Prime

Da Temptation Island a Holiday Crush. Sono diversi i tentatori del reality di Canale 5 che, dopo la loro partecipazione al programma, sono rimasti in tv con nuovi ruoli. Uno di questi è Simone Dell'Agnello, che si era fatto notare dal pubblico per la sua vicinanza alla fidanzata Vittoria Bricarello. Dal 4 settembre, il ragazzo farà parte del cast del nuovo reality di Amazon Prime Video, in cui l'amore e il divertimento senza freni sanno protagonisti.

Ex tentatore a Holiday Crush: cosa farà nel reality Amazon Prime

Dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2024, Simone Dell'Agnello tornerà in tv con una nuova avventura televisiva. Il ragazzo fa parte del cast di Holiday Crush, reality uscito su Amazon Prime Video il 4 settembre e commentato dalla voce dei The Jackal (Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Fru). L'ex tentatore sarà uno dei protagonisti, cioè un gruppo di ragazzi e ragazze che trascorreranno una vacanza da sogno a Cape Town (Sudafrica) alla ricerca dell'amore e del divertimento, scoprendo nuovi legami.

La partecipazione di Simone Dell'Agnello a Temptation Island nel 2024

Simone Dell'Agnello ha partecipato a Temptation Island nel 2024 come tentatore. Durante la sua permanenza nel reality di Canale 5, si è avvicinato a Vittoria Bricarello, all'epoca fidanzata con Alex Petri. I due hanno instaurato un legame e una complicità sempre più forte, che li ha portati a scambiarsi un bacio davanti alle telecamere e a voler continuare la loro conoscenza anche lontano dalle telecamere. Vittoria aveva infatti deciso di lasciare il fidanzato dopo il falò di confronto. Due mesi dopo il programma hanno continuato a sentirsi, fino a quando entrambi hanno voltato pagina perché non erano riusciti a trovare un punto di incontro. Di recente, pare che Bricarello si sia riavvicinata all'ex Alex, con cui aveva intrapreso il percorso nel programma.