Ex concorrente eliminata dal Grande Fratello Vip: “Nella Casa arrivano notizie dall’esterno” Una ex concorrente eliminata del Grande Fratello Vip ha confermato alcune delle indiscrezioni già circolate sui social. Arriverebbero ai Vipponi notizie dall’esterno della Casa. A riportarle coloro ai quali, per motivi diversi, è stato consentito di uscire oppure i concorrenti entrati in corsa.

Una ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha preferito restare anonima, ha confermato che alcuni Vipponi sarebbero riusciti nell’intento di far filtrare nella Casa notizie arrivate dall’esterno. Intervistata dal settimanale Oggi, la donna – che sarebbe stata una protagonista del cast del GF Vip – ha svelato il meccanismo celato dietro questa evidente violazione del regolamento che, tuttavia, è stata solo parzialmente sanzionata.

Le notizie riportate nella Casa

Secondo la ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, ad arrivare nella Casa sarebbero soprattutto le notizie – circolate perlopiù sui social – che riguardano i concorrenti in gioco. “Le notizie filtrano dentro la casa: ad esempio, quando uno esce perché si sente male, torna in possesso del telefonino, controlla forum e Twitter, e al rientro racconta cosa si dice fuori di noi”, è quanto ha svelato la misteriosa concorrente. Quando le chiedono quali domande sull’attualità abbiano posto i concorrenti a proposito di quanto accade fuori dalla Casa, la risposta è precisa: “Elezioni o guerra in Ucraina? Credo interessi di più il risultato del derby o chi abbia vinto Sanremo”.

In che modo le notizie esterne arrivano nella Casa del GF Vip

Esistono più modi che consentono ai concorrenti del GF Vip di portare notizie all’interno della Casa. Uno è quello svelato dalla misteriosa concorrente: un Vip al quale viene concesso di uscire dalla Casa per i più svariati motivi, una volta rientrato racconta ai coinquilini quanto ha appreso all’esterno. A contribuire a questa pratica, in larga parte, sono soprattutto i concorrenti che entrano nella Casa quando il gioco è già iniziato da qualche mese. Dotati di cellulari fino all’ultimo giorno prima dell’ingresso, questi concorrenti conoscono dinamiche che ai concorrenti che entrano nella Casa a settembre sono ignote. E spesso sono ben felici di condividerle. Un terzo modo per far filtrare nella Casa notizie dall’esterno non è da attribuire ai concorrenti, ma ai loro fan. Sono diversi quelli che, dall’esterno della Casa di Cinecittà, armati di microfono, hanno urlato notizie relative ai risultati del televoto o agli indici di gradimento all’esterno.