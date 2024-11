Ema Stokholma dubita di Mew: “Non so se sei pronta per il Festival, la salute mentale è importante”

video suggerito

Nella prima puntata di Sanremo Giovani, in onda su Rai 2, tra i giurati chiamati a scegliere i quattro artisti che faranno parte delle Nuove Proposte per il prossimo Festival c'era anche Ema Stockholma. La conduttrice radiofonica nel momento di giudicare Mew ha sollevato dubbi sulla sua capacità di affrontare la pressione della kermesse canora, tirando in ballo le difficoltà che la cantante aveva avuto nella scorsa edizione di Amici e che l'avevano portata a lasciare il talent per prendersi cura della sua salute mentale.

Ema Stockholma: "Non so se sei pronta, la salute mentale è importante"

Nel faccia a faccia con Mew, Ema Stockholma ha ammesso di apprezzare il suo genere musicale ma di non essere sicura che la cantante sia in grado di reggere la pressione del Festival di Sanremo: "Caratterialmente Mew… Noi siamo anche responsabili, io potrei essere tua madre. Hai già avuto delle difficoltà con l'approccio a questo mondo e io avrei un po' paura, mi sentirei un po' responsabile. Non vorrei rischiare, la salute mentale è importante. Il benessere delle persone è importante e non so sei pronta… Sanremo è…". L'artista è intervenuta, sottolineando di stare bene: "Sicuramente è tosto, so che ci sono dei momenti no e dei momenti sì. Io ci sto provando e ci sto riuscendo".

L'addio di Mew ad Amici: "La depressione è saltata fuori nel momento più importante della mia vita"

A gennaio di quest'anno, Mew (il cui vero nome è Valentina Turchetto) era intervenuta sui social per fare chiarezza sui motivi del suo addio ad Amici 23. La cantante aveva spiegato che le ragioni che l'avevano spinta al ritiro erano legate al suo benessere mentale: "La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita; in questo caso, era il più bello della mia vita". Da quel momento, l'artista non aveva nascosto di aver iniziato un percorso per affrontare queste difficoltà.