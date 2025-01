Elisa Isoardi: “Per il momento non vorrei figli. Ballando con le stelle è stata la mia terapia”

video suggerito

Elisa Isoardi si racconta a La Volta Buona nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 24 gennaio 2025. La conduttrice parla della sua carriera e della sua vita privata, rivelando che avere un figlio non è nei suoi programmi futuri. A proposito dell'esperienza a Ballando con le stelle con Raimondo Todaro nel 2020, dice: "È stata una terapia, una rinascita".

Elisa Isoardi: "Non vorrei un figlio per il momento, non ho ancora trovato la persona giusta"

Nella puntata de La Volta Buona in onda venerdì 24 gennaio, Elisa Isoardi parla di sua madre a Caterina Balivo: "È una donna fortissima, è stata il mio esempio. Da lei ho imparato la forza e l'indipendenza. Ha cresciuto da sola me e mio fratello, si è separata quando avevo 3 anni". E ancora: "Non ci ha mai parlato male di mio padre e viceversa, questa è l'intelligenza che dovrebbero avere i genitori". Elisa Isoardi non si sente ancora pronta a diventare madre: "Sono un po' egoista sotto questo punto di vista, fare i figli è un passo di altruismo. Per il momento no, probabilmente è anche perché non ho ancora trovato la persona giusta".

Elisa Isoardi: "Ballando con le stelle è stato terapeutico"

La proposta a Elisa Isoardi di partecipare a Ballando con le stelle era arrivata in un momento complicato per la conduttrice. "Avevo appena terminato una storia di cinque anni e avevo perso anche il mio lavoro – spiega la conduttrice – Era l'anno del Covid e La Prova del Cuoco era stata chiusa, amavo tantissimo quel programma". La chiamata di Milly Carlucci è stata una salvezza: "Mi ha dato l'opportunità di rinascere. Il personaggio in quello show viene radiografato, racconti molto. Ora continuo a ballare. Io e Raimondo siamo arrivati in finale nonostante io mi sia quasi rotta il malleolo e lui si sia operato di appendicite nella seconda serata".