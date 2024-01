Eleonora Pedron si racconta: “Ho capito che la mia storia poteva essere d’aiuto per altre persone” Eleonora Pedron si è raccontata in una lunga intervista a Silvia Toffanin. L’ex Miss Italia ha raccontato l’emozione della sua laurea, in memoria di suo padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 14 febbraio è stata Eleonora Pedron. L'ex Miss Italia, da poco laureata in psicologia, ha parlato del suo percorso accademico in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, dove sono emersi i suoi momenti più difficili, ma anche quelli più belli, legati all'amore per il compagno Fabio Troiano.

Il traguardo della laurea

La laurea è arrivata da poco, ma per raggiungere questo traguardo Eleonora Pedron ha studiato duramente dopo anni che non prendeva i libri in mano: "Mia mamma ci teneva tantissimo. Era un mio sogno ma anche un suo sogno. Ha vissuto insieme a me tutto il percorso, che non è stato semplice soprattutto per l'età. Rimettersi a studiare a 40 anni non è facile. Ci ho messo tre anni". Questo bellissimo traguardo è arrivato in uno dei momenti più difficili delle sua vita, dopo la scomparsa del padre che si è aggiunta a quella di sua sorella, vissuta da bambina, tanto è vero che il giorno della proclamazione indossava una maglietta che è stata del suo papà:

Quando ho scritto la mia autobiografia ho avuto modo di mettere nero su bianco tutta la mia vita. Quando mi sono riletta mi sono detta "ma veramente Eleonora ha fatto tutto ciò? è riuscita ad andare avanti nonostante tutto?". Ho capito che la mia storia poteva essere d'aiuto per altre persone, e così mi sono avvicinata al mondo delle emozioni. Vorrei aiutare i bambini che si ritrovano nella situazione in cui mi sono trovata io a nove anni. Ce la metterò tutta. Mi piacerebbe avvicinarmi a chi vive quel tipo di sofferenza.

Il rapporto con la madre

Pedron ha raccontato che dopo la scomparsa del padre, anche il rapporto con sua madre si è modificato, entrambe sono riuscite a confrontarsi anche nel dolore e si sono unite ancora di più:

Non parliamo spesso dei suoi sentimenti e di quello che lei prova. A volte ho difficoltà a parlarle e a cercare di capirla. Lei però ha la capacità di scrivere ciò che pensa e di arrivare dritta al mio cuore anche con poche parole. Il giorno della laurea ho sentito molto la presenza di mio padre e di mia sorella. In quell'occasione ho voluto indossare una maglietta di mio padre e un anello di mia sorella. C'erano tutti quel giorno. Dopo la morte di mia sorella non volevo che i miei genitori avessero il pensiero che anche io stessi soffrendo come loro, così cercavo di non farglielo capire. Sono dei traumi che rimangono, delle ferite aperte. Ti cambiano la vita, diventi un'altra persona. Mia madre mi ha sempre detto che vive in superficie. Se perdi una figlia e poi un marito la vita ti mette a durissima prova. Il cambiamento è inevitabile. Lei ha continuato ad andare avanti per me e per mio fratello. La sua forza siamo stati noi figli.

Il legame con Max Biaggi e l'amore con Fabio Troiano

Non poteva mancare, poi, un cenno al rapporto con Max Biaggi, il campione padre dei suoi figli con cui la storia d'amore si è conclusa ormai diversi anni fa. A questo proposito, l'ex miss ha dichiarato:

Ho un rapporto molto bello con Max, il padre dei miei figli. C'è molto rispetto. Il senso di responsabilità deve esserci e deve durare nel tempo. Al di là delle scelte che prendiamo, i nostri figli non hanno nessuna colpa. Dobbiamo continuare ad essere responsabili e a rispettarci sempre per i nostri figli. È sempre stato così tra di noi. Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e continuerà ad esserci sempre rispetto e serenità tra di noi.

Il suo cuore, adesso, è colmo d'amore per Fabio Troiano, suo compagno da cinque anni, conosciuto per caso in treno. Non si parla ancora di matrimonio, ma la loro storia è davvero importante:

Il nostro è un rapporto d'amore. Non serve che dica cosa voglia dire. è un rapporto basato sul dialogo, sulla comunicazione. Ci parliamo tantissimo. Così viviamo gli stati d'animo l'uno dell'altra. Siamo molto uniti. La sua leggerezza mi fa stare bene. Non è mai triste o malinconico, ha sempre tanta energia.