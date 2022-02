Eleonora Daniele commossa da Sangiovanni, il ricordo del suicidio del ragazzo con i pantaloni rosa Eleonora Daniele a Storie Italiane si è commossa dopo aver ascoltato le parole di Sangiovanni a Sanremo 2022 riguardo le critiche ricevute sulla sua scelta di indossare il rosa, ha poi ricordato il ‘ragazzo dai pantaloni rosa’ morto suicida.

A cura di Gaia Martino

Questa mattina Eleonora Daniele nel suo programma Storie Italiane ha parlato dei leoni da tastiera, gli haters sul web che rendono anche gli artisti del Festival di Sanremo 2022 vittime. Sono tanti i Big della kermesse di quest'anno presi di mira e Sangiovanni è uno di questi. "È facile dire di fregarsene dei giudizi, un po' meno farlo davvero. L'importante è dosare bene le parole, è importante" ha detto il giovane artista sul palco dell'Ariston. La conduttrice di Rai Uno ha toccato il tema nel suo programma questa mattina, tirando in ballo anche una triste vicenda di cronaca accaduta nel 2012, e non ha trattenuto le lacrime.

Eleonora Daniele ricorda il ragazzo dai pantaloni rosa

L'artista di Sanremo 2022 Sangiovanni anche sul palco dell'Ariston ha scelto il rosa per alcuni suoi look, così come tanti altri protagonisti della kermesse di quest'anno. Eleonora Daniele nel suo Storie Italiane questa mattina ha parlato di quanto oggi siano stati fatti passi in avanti contro quei clichè machisti: gli artisti al Festival hanno sdoganato il colore rosa e la conduttrice di Rai Uno ha ricordato quel giovane che nel 2012 si suicidò perché stanco di essere deriso, il ragazzo dai pantaloni rosa.

Ho ricordato le parole di Sangiovanni sul palco, si capiva quanto avesse sofferto. Mi sono ricordata di quel ragazzo con i pantaloni rosa. Quel ragazzino che non ce l'ha fatta a subire quelle critiche, quelle cattiverie. Sono passati anni, ma vedendo questa fotografia ho pensato a lui. Sono passati anni dalla sua morte ma vi assicuro che mi sono messa a piangere pensando che se lui in questo momento, in qualche modo, potesse vedere che quel colore, il rosa, è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, tanti suoi coetanei, forse non avrebbe più paura rispetto a quella che ha avuto tanti anni fa.

Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime nel ricordare il 15enne romano che compì quel gesto, stanco di essere deriso perché vittima di omofobia e bullismo.

Chi era Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa

Andrea era un giovane 15enne di Roma che nel novembre 2012 tornò dalla scuola e si suicidò. Il ragazzo dai pantaloni rosa era preso di mira da omofobi perché indossava quel colore nei suoi look: secondo il Gay Center veniva deriso e additato come omosessuale. Le indagini sul caso, due anni dopo, portarono all'esclusione di omofobia e bullismo tra le cause del suo gesto estremo ma il fatto scosse molto l'opinione pubblica. Eleonora Daniele non ha dimenticato Andrea e l'ha ricordato nel suo programma, Storie Italiane.