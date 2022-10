Eleonoire Ferruzzi su Barbara d’Urso disse: “Una donna orrenda, dovrebbero darle caffé all’arsenico” Tornano a galla i video in cui Eleonoire prese di mira la conduttrice senza risparmiarsi sul suo conto: “Non la reggo quella persona, un cesso mai visto, una falsità”. Ma agli inquilini del GFVip spiega: “Le cattiverie che ho detto? Parte del mio personaggio”.

Eleonoire Ferruzzi non risparmia nessuno. Ne ha una per tutte l’attuale gieffina, che fa della sfrontatezza l’arma più forte del suo personaggio. C’è differenza tuttavia tra quello che dice e quel che pensa realmente, come ha spiegato agli inquilini della Casa, ai quali pian piano si sta facendo conoscere al di là della esuberante maschera di Eleonoire.

Cosa disse Eleonoire Ferruzzi su Barbara d'Urso

A tal proposito, torna a galla un video risalente al 2018 pubblicato da Biccy.it, quando Ferruzzi espresse giudizi piuttosto pesanti su Barbara d’Urso. “Ma per carità, dovrebbe bere un caffè all’arsenico”, disse a proposito della conduttrice. “Una falsità! Un cesso mai visto. Una brutta donna, orrenda". Nella sfida della domenica, già ai tempi Eleonoire non aveva dubbi su che programma guardare in tv. “Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra, ma se proprio devo guardo la Venier”.

Eleonoire spiega cosa c'è dietro le sue ‘cattiverie'

È ai suoi compagni di avventura che Eleonoire ha rivelato cosa c’era davvero dietro quello sfogo e dietro alle freddure indirizzate a non pochi personaggi della tv in passato, compresa Sonia Bruganelli che già dalle prime puntate del GFVip si è presa una bella stoccata dalla concorrente. “Se penso davvero quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio, nulla di che”, ha confessato a tal proposito a Cristina Quaranta. “Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Erano cose vecchie scritte anni fa”, ha spiegato. “Adesso tirano fuori i reperti archeologici”. Insomma nulla di personale, ma dopo aver conquistato la simpatia del pubblico ora per Eleonoire è tempo di far cadere la maschera.