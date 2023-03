Elenoire Ferruzzi attacca Daniele Dal Moro: “Falsi litigi per coprire ciò che sei” Dopo le ultimi liti Tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella Casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi attacca l’ex coinquilino: “Falsi litigi e false discussioni per coprire ciò che sei. Nessuna donna ti è mai andata bene”.

Rischia di terminare nel peggiore dei modi il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi. Vicini per settimane, i due si erano allontanati quando Eleonoire aveva compreso che i suoi sentimenti per Daniele non erano ricambiati. Nonostante qualche alto e basso, i Vip erano riusciti a recuperare parte del loro rapporto e a lasciarsi senza drammi ma, dopo le recenti discussioni nella Casa tra Daniele e Oriana Marzoli, Elenoire è partita all'attacco e questa volta con maggiore enfasi rispetto a quanto accaduto in precedenza.

Il post di Elenoire Ferruzzi

Elenoire, dimenticando le settimane di complicità con Daniele, ha sferrato un duro attacco al gieffino, partendo proprio dalle ultime, turbolente settimane nella Casa. "Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgamato tutti, I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene.. Dai per favore anche basta". Parole severe e allusive alle quali Daniele, che vive recluso nella Casa di Cinecittà, non ha avuto la possibilità di rispondere.

Le settimane turbolente di Daniele Dal Moro al GF Vip

Daniele viene da un periodo particolarmente difficile vissuto al GF Vip. Il rapporto con la venezuelana Oriana, fatto di alti e bassi, sembrerebbe stare per avviarsi verso la fine. Le liti tra i due, arrivate a un livello che il Grande Fratello ha ritenuto eccessivo, sono state addirittura censurate per evitare che il pubblico assistesse alle urla. Poche ore fa, inoltre, Dal Moro si è reso protagonista di uno scivolone particolarmente inelegante riferito proprio alla sfera intima di Oriana. Il GF, per ammissione dello stesso concorrente, starebbe valutando una eventuale uscita anticipata dal gioco.