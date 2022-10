Elenoire Ferruzzi al televoto flash, rischia di lasciare il GF Vip per le frasi su Nikita Pelizon Elenoire Ferruzzi rischia di lasciare il Grande Fratello Vip. La donna è stata punita per le frasi pronunciate contro Nikita Pelizon. “Porta iella”, aveva detto di lei. Sarà il pubblico, con il televoto flash, a decidere il suo destino.

Elenoire Ferruzzi rischia di lasciare il Grande Fratello Vip. La produzione ha deciso di prendere una posizione netta dopo le frasi gravissime pronunciate contro Nikita Pelizon. A comunicare la decisione della produzione è stato Alfonso Signorini che, aprendo il collegamento con la Casa, ha spiegato a Elenoire le ragioni della decisione: “Ti sei lasciata andare ad azioni intollerabili. La tua presenza in questo programma resta importantissima, perché rappresenti una comunità che grazie a te trova la possibilità di raccontarsi, ed è importante anche per la persona che sei. Ma c’è un’altra parte del tuo carattere, che è una delle ragioni per cui ti abbiamo voluto. Sei una persona intelligente e sagace, ma a volte il confine con la maleducazione viene superato”.Dopo averte mostrato il video delle frasi contro Nikita e dello sputo, Signorini ha continuato:

Non fa ridere nessuno, trovo inaccettabile dire di una persona che porta sfiga. Ci sono persone a cui hanno rovinato la vita a causa di questa fama. Che nel 2022 si parli ancora di malocchio, di porta iella, è una cosa che fa pena. Tutto questo culmina in un gesto incivile, che è sputare al passaggio di una persona in segno di disprezzo. E non mi dire che è perché avevi il seme in bocca.

Elenoire Ferruzzi: “Ho sputato perché avevo un seme in bocca”

Elenoire si è giustificata: “Ti assicuro che avevo un seme in bocca”. Per le frasi, invece, si è scusata: “Non so nemmeno io perché, qui ti escono delle cose a cui nella vita quotidiana manco pensi. Non so cos’è successo. Per quanto riguarda il fatto di avere sputato per terra, è venuto anche il dentista perché mi si erano incastrati dei semi nei denti”. Ferruzzi, quindi, ha perso le staffe: “È capitato, ma non è che si può dare contro a una persona in tutti i modi!”.

La decisione del Grande Fratello: Elenoire Ferruzzi al televoto flash

Signorini ha quindi letto a Elenoire la decisione del GF: “Sono atteggiamenti offensivi, non tollerabili e lontani dalla nostra sensibilità. Come sapete, lo spirito di questo programma, non prevede niente di tutto questo. Quindi, Elenoire, il Grande Fratello ha deciso di mandarti al televoto flash. Sarà il pubblico a decidere il tuo destino”.