Edoardo Tavassi verso Pechino Express, perché in coppia con l’amica Federica Zacchia e non con la fidanzata

Edoardo Tavassi verso Pechino Express 2024/2025 ma non l'amica del cuore Federica Zacchia e non con la fidanzata Micol Incorvaia. Il motivo è tutto social: i due amici inseparabili hanno un enorme successo con i video ironici dei servizi dei TG, realizzati nei loro viaggi o in momenti di vita quotidiana. Tavassi è il giornalista che simula il lancio del servizio del telegiornale che di solito vede Federica Zacchia protagonista di disavventure di varia natura. Impossibile resistere alla risata della ragazza e alla loro complicità. Banijay Italia ha attivato i radar e pare li abbia convocati ai casting per un provino.

Perché Tavassi potrebbe partecipare con Federica Zacchia

Edoardo Tavassi non ha mai negato di essere appassionato del noto adventure game, al quale avrebbe partecipato volentieri come concorrente. In coppia però aveva segnalato l'amico Nicolas Vaporidis, con il quale aveva già condiviso l'esperienza de L'Isola dei Famosi, generando grande attenzione sul loro rapporto. "Io lo farei. È un'esperienza stupenda. Tutti lo vorrebbero fare", aveva sottolineato di recente. Stando alla versione della social blogger Deianira Marzano, gli autori di Pechino Express avrebbero messo gli occhi sulla divertente intesa con Federica Zacchia e avrebbero virato sulla loro amicizia.

Il cast di Pechino Express 2024/2025: il toto nomi

Edoardo Tavassi non è l'unico concorrente del Grande Fratello che potrebbe essere ripescato per Pechino Express. Durante le scorse settimane il sito Libero ha lanciato l’indiscrezione che per la prossima edizione di Pechino Express tra i concorrenti in lizza ci sarebbero Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tra gli altri nomi in lizza per il cast della nuova edizione: l’ex volto di Beautiful Ronn Moss, i due ex allievi di Amici Aka7even e Lda, il comico Frank Matano e Matteo Martinez. Si parla anche di Francesco Gullo e anche del conduttore di UnoMattina Estate Alessandro Greco.