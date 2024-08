video suggerito

“Shaila Gatta concorrente del Grande Fratello”, nuove indiscrezioni sul cast della nuova edizione Anche Shaila Gatta sarebbe una delle prossime concorrenti del Grande Fratello, in arrivo a settembre. Davide Maggio lancia il nome della ballerina, ex velina di Striscia La Notizia, che dovrebbe aggiungersi al cast. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello lavora al cast della nuova edizione in arrivo a settembre. Il reality amato da milioni di italiani animerà la casa di Cinecittà con nuovi personaggi: tra questi ci sarà Enzo Paolo Turchi che ha già confermato la sua partecipazione in un'intervista a Nuovo Tv. Fanpage.it lo scorso luglio anticipò alcuni nomi di volti noti al piccolo schermo che entreranno a parte – salvo colpi di scena – del programma. Si tratta di Iago Garcia, Clayton Corcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Agli ulteriori nomi lanciati da Davide Maggio, si aggiunge quello di Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia che finì al centro di una dinamica con Mirko Brunetti, da lei stessa smentita, nella passata edizione.

Shaila Gatta nel cast del Grande Fratello

Tra i nomi in lizza per la nuova edizione del Grande Fratello anche Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia che ha da poco concluso la sua avventura come conduttrice al timone di Snap, andato in onda su Canale21. Il suo nome appare tra i concorrenti anticipati da Davide Maggio che animeranno la casa di Cinecittà da settembre.

Da Enzo Paolo Turchi e Helena Prestes a Jessica Morlacchi: tutti i nomi dei papabili concorrenti

Quello di Shaila Gatta si aggiunge a tutti gli altri nomi che circolano intorno alla nuova edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini sta scaldando i motori della nuova edizione e preparando il terreno per regalare ai telespettatori nuove storie e intrighi. Tra i concorrenti ci sarà Enzo Paolo Turchi che ha confermato la sua presenza, poi dovrebbero esserci anche Clarissa Burt, Clayton Norcross, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo. E ancora, tra i nomi anticipati da Fanpage.it, Luca Calvani e Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island e ex corteggiatore di Uomini e Donne. Si attende conferma sul cast dai profili ufficiali del Grande Fratello.