Grande Fratello 2024/2025, 8 nuovi concorrenti: “Anche Helena Prestes e Jessica Morlacchi nella casa” Dopo i nomi anticipati da Fanpage.it, Davide Maggio svela in anteprima altri papabili nuovi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, in arrivo a settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello sta scaldando i motori per riaccendere le luci nella casa di Cinecittà. Nuovi concorrenti animeranno il reality che ogni anno entra nelle case di milioni di italiani. Alfonso Signorini sarà, come da tradizione ormai, al timone del programma e al suo fianco ci sarà ancora Cesara Buonamici, storico volto del TG5. Enzo Paolo Turchi ha già annunciato a NuovoTv la sua partecipazione al programma, Davide Maggio ha rivelato in anteprima altri VIP che prenderanno parte al reality.

Cast del Grande Fratello 18, i nomi dei concorrenti secondo Davide Maggio

Stando a quanto rivela Davide Maggio, nella prossima edizione del Grande Fratello ci saranno, tra i concorrenti, Clarissa Burt, attrice ed ex modella statunitense che ha lavorato a lungo nel piccolo schermo italiano, poi Clayton Norcross, attore americano noto per il ruolo di Thorne Forrester in Beautiful. Giulia Mannucci, volto del Collegio 3, si sarebbe aggiunta al cast, si legge, così come Helena Prestes, modella brasiliana che ha partecipato a Pechino Express e all'Isola dei Famosi. Altri nomi lanciati da Davide Maggio sono quelli di Iago Garcia, conosciuto dai telespettatori italiani per aver interpretato Don Olmo Mesìa ne Il segreto, e Ilaria Galassi, showgirl ed ex modella italiana nota al pubblico per la sua partecipazione a Non è la Rai. Infine, dovrebbe prendere parte al reality di Alfonso Signorini anche Jessica Morlacchi, celebre volto televisivo e cantante.

Tra i concorrenti anche Javier Martinez e Luca Calvani

Fanpage.it a fine luglio aveva già anticipato alcuni di questi nomi ai quali si aggiungerebbero quelli di Javier Martinez – pallavolista argentino noto per aver partecipato a Temptation Island 2019 (tentava la fidanzata Ilaria Teolis) e a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi – e Luca Calvani, attore italiano noto per i suoi ruoli in Carabinieri, Don Matteo e Un posto al sole. Non resta che attendere le conferme ufficiali del cast dal Grande Fratello.