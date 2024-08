“Due edizioni del Grande Fratello nella stessa stagione”, l’ipotesi che circola a Mediaset

video suggerito

Grande Fratello è pronto per la sua ripartita. Mentre iniziano a spuntare i nomi dei concorrenti che parteciperanno allo show, TvBlog fa sapere dell’ipotesi di mandare in onda due edizioni distinte nella stagione 2024/2025.

L’ipotesi di due edizioni di Grande Fratello nella stagione 2024-2025

Secondo quanto riportato su TvBlog, Mediaset starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di mandare in onda due edizioni distinte del Grande Fratello con due cast diversi. L'idea sembrerebbe essere quella di realizzare una sorta di crossover tra la prima e la seconda edizione stagionale del programma condotto da Alfonso Signorini. Si pensa, dunque, di portare il vincitore e altri due finalisti dell'edizione autunnale del Grande Fratello nella seconda, quella invernale.

Il cast di Grande Fratello

Il cast del reality di Grande Fratello è quasi pronto. Da un pò di giorni sono già spuntati i nomi dei personaggi che prenderanno parte al programma in partenza. Tra questi anche quello di Enzo Paolo Turchi che ha confermato la sua partecipazione nel corso di un'intervista a Nuovo Tv. Il ballerino e coreografo si diceva felice nel sapere che sua figlia Maria lo supporterà da casa e aveva rivelato quali sono state le raccomandazioni che sua moglie gli aveva fatto, soprattutto quella di "non lasciarsi distrarre dalle altre concorrenti". A luglio scorso Fanpage.it aveva anticipato alcuni nomi che, se non ci dovessero essere colpi di scena, entreranno nel programma: Iago Garcia, Clayton Corcross, Javier Martinez e Luca Calvani. A questi si aggiunge quello lanciato da Davide Maggio: Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia che ha concluso da poco la sua avventura come conduttrice di Snap, in onda su Canale21. La ragazza finì al centro di una dinamica che vedeva coinvolto anche Mirko Brunetti.