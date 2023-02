“Edoardo Tavassi è un bullo, deve lasciare il GF Vip”, c’è il like di Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli sorprende il pubblico del Grande Fratello Vip schierandosi apertamente contro Edoardo Tavassi con il like a un commento postato da chi lo vuole fuori dalla Casa.

A cura di Stefania Rocco

Sonia Bruganelli si schiera apertamente contro Edoardo Tavassi. A poche ore dalla messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip che sfiderà la terza serata del Festival di Sanremo 2023, l'opinionista scelta dal conduttore Alfonso Signorini attacca il concorrente considerato tra i più interessanti di questa edizione, certamente uno tra i papabili candidati in vista della vittoria finale. Sonia non lo ha fatto in maniera diretta. Ha lasciato che a parlare per lei fosse un like piazzato su Twitter, social media utilizzatissimo dagli spettatori del reality.

Il post cui Sonia Bruganelli ha messo like

Il post che sembrerebbe avere catturato l'attenzione di Sonia Bruganelli è stato scritto da un utente per chiedere l'espulsione di Edoardo Tavassi dalla Casa del GF Vip. "Bisogna prendere dei provvedimenti perché un comportamento del genere non è giustificabile mai. Lui è un bullo e i suoi adepti lo seguono come dei cagnolini. Mai visto uno schifo simile! #FuoriTavassi #IoStoConAntonella #Donnalisi", si legge nel tweet a cui Sonia ha messo like nonostante la sua posizione da opinionista. Del resto, che non siano imparziali lo prevede la formula stessa del programma che chiede alle opinioniste di votare un preferito ogni settimana.

Sonia Bruganelli appoggia Antonella Fiordelisi

Ad avere spinto Sonia ad appoggiare il tweet è probabilmente la simpatia che l'opinionista nutre nei confronti di Antonella Fiordelisi. La concorrente piuù discussa nella Casa del GF dai suoi stessi coinquilini ha invece catturato il cuore della donna voluta accanto a sé da Alfonso Signorini perché lo supportasse durante questa nuova edizione del reality. Sonia, che inizialmente sembrava non apprezzare la influencer salernitana, si è ricreduta ed è diventata da qualche tempo la sua più grande sostenitrice.