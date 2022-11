Sonia Bruganelli attacca Antonella al Gf Vip, la reazione del padre Stefano Fiordelisi Stefano, padre di Antonella Fiordelisi, non ha commentato direttamente la lite tra la figlia e l’opinionista consumatasi nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Ma alcuni like hanno reso palese il suo punto di vista.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha attaccato Antonella Fiordelisi a proposto del rapporto con Edoardo Donnamaria. L’opiniosta non crede alla buona fede dell’influencer e l’ha accusata di essersi avvicinata a Edoardo solo su indicazione del padre Stefano che, durante la sua visita a sorpresa nella Casa, avrebbe fatto capire alla figlia che la coppia ha fatto preso sul pubblico del reality show. Accuse che hanno spinto Antonella a replicare e a consigliare all’opinionista di guardare meglio le dirette h24 del reality. Quel consiglio non richiesto ha indispettito l’opinionista che, citando una frase di Naomi Campbell, l’ha rimessa al suo posto.

I like del padre di Antonella Fiordelisi

Quell’atteggiamento non è piaciuto a Stefano, padre di Antonella Fiordelisi che ha evitato di rispondere a tono a Sonia, magari con un post sui social (il suo profilo Instagram resta privato). Ha però strategicamente piazzato dei like su Twitter per rendere noto il suo punto di vista, soprattutto a proposito dell'atteggiamento della moglie di Paolo Bonolis.”Rimango allibita dalle cose che dice Sonia, quanta cattiveria gratuita”, recita uno dei tweet al quale papà Stefano ha lasciato un like. Un altro messaggio piaciuto all’uomo recita: “Mai visto un accanimento del genere. La gente gode di questo gioco al massacro”. È evidente, quindi, che quanto è accaduto ieri sera non gli è piaciuto e che, anche da lontano, l'uomo continua a difendere la figlia.

Antonella Fiordelisi si è allontanata da Edoardo Donnamaria

Le critiche ricevute hanno prodotto un effetto singolare su Antonella. La giovane influencer si è allontanata da Edoardo, attribuendogli, quindi, colpe non sue. Edoardo, al contrario, ha cercato di mediare e di recuperare il rapporto con Fiordelisi, per il momento senza successo.