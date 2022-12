Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia non si nascondono più al GFVip, scoppia la passione nella notte Tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sarebbe scoccata la scintilla. Al GF Vip i due concorrenti hanno trascorso la notte insieme tra baci passionali e carezze.

A cura di Gaia Martino

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sarebbero baciati. Se fino a qualche giorno fa la Vip mostrava ancora dei dubbi sui reali sentimenti per il suo inquilino, pare che adesso abbia deciso di viversi il rapporto senza pensarci troppo. Gli Incorvassi, così come i fan hanno soprannominato la ship, sono sempre più uniti e nella notte, nascondendosi dalle telecamere, si sarebbero scambiati un passionale bacio. I fan non hanno dubbi e ora chiedono: "Ma mo lo vogliamo sbloccare il bacio alla luce del sole o vogliamo restare nel medioevo?".

I video di Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sotto le coperte

Nella notte Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sarebbero finalmente scambiati un bacio. Entrambi hanno fatto in modo che le telecamere non li riprendessero, l'audio però li incastrerebbe. I fan su Twitter hanno reso virale il video e ora chiedono ai loro concorrenti preferiti di uscire allo scoperto. Un bacio a stampo, senza nascondersi, in verità c'era già stato: dopo la puntata Tavassi si era avvicinato alla sua inquilina per stamparle un bacio sulle labbra. "Sono stato bene ieri sera, i momenti migliori li passo quando sto la dentro a ridere, sparare caz*ate tutta la notte con te" le ha detto intimidito. "Lascia quel bicchiere", la replica di lei scherzando.

Il papà di Micol approverebbe Edoardo Tavassi

I fan di Micol Incorvaia hanno beccato un commento del papà della concorrente che su Instagram avrebbe mostrato un segno di approvazione nei confronti di Edoardo Tavassi, sempre più vicino alla figlia. Tra i commenti di un video condiviso da una pagina fan club della Incorvaia è spuntato quello del papà che sui social si chiama "principe_5706": "Tutti belli ma manca un certo Tavassi" ha scritto accompagnando il testo con un cuore. Nel video Micol compare insieme ad Antonino, Luca e Daniele: mancherebbe effettivamente Edoardo Tavassi, la sua nuova fiamma.