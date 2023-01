Edoardo si infila nel letto di Antonella dopo la puntata del GF: “Non ce la faccio, ti penso sempre” Edoardo Donnamaria non riesce a stare lontano da Antonella Fiordelisi. Nonostante la rottura e le discussioni in puntata, il ragazzo si è infilato nel letto della compagna nel cuore della notte e, stando ai video diffusi sui social, pare ci sia stato un chiarimento. “Non ti farò mai del male”, ha detto lei. E lui ha replicato: “Ti penso sempre”.

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip non sembra essere davvero finita. Nonostante i due abbiano deciso di mettere un punto al loro rapporto e si siano poi confrontati in diretta rimanendo sulle rispettive posizioni, pare che qualcosa sia cambiato questa notte. Le attente telecamere del reality hanno ripreso il concorrente mentre si infila nel letto della compagna nel cuore della notte. E, stando a quanto si riesce a sentire e vedere nei video diffusi sui social, l'ex coppia ha avuto modo di parlare sinceramente.

Edoardo si infila nel letto di Antonella nella notte

Stando ai video dei "Donnalisi" che circolano su Twitter, sarebbe stato Edoardo a fare il primo passo verso Antonella dopo la puntata del 2 gennaio del reality. Il ragazzo si sarebbe intrufolato- inaspettatamente visto quanto accaduto poche ore prima- nel suo letto nel cuore della notte. Sotto le coperte, però, è stata Antonella a tornare in un certo senso sui suoi passi: "Non ti vorrò mai male, non ti farò mai male"."Non ce la faccio, ti penso sempre. Ti amo piccola", ha risposto Eodardo. Pace fatta quindi? Ancora non in via ufficiale, ma sicuramente sembra esserci la possibilità che possa tornare tutto come un tempo perché, nonostante gli insulti e le brutte parole reciproche, sembra che il sentimento prevalga.

Lo sfogo di Antonella dopo la puntata

Dopo quanto accaduto durante l'ultima puntata del GF Vip, andata in onda il 2 gennaio, Antonella si è sfogata in giardino con Nikita Pelizon. L'ex schermitrice ha confessato di non tenere più ad Edoardo a causa del suo comportamento con le altre ragazze nella casa (in particolare con Oriana Marzoli) e di non sentirsi più amata: "Non mi sento più amata. È una cosa troppo brutta, non riesco a stare più con lui, non ci tengo più. Te lo giuro, non ci riesco. Ho visto quella che si è buttata su di lui (Oriana Marzoli, ndr), lui che rideva, prendeva in giro, sono tante cose che ho visto che mi hanno dato troppo fastidio".