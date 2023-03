Edoardo Donnamaria e la battuta infelice su Oriana Marzoli: l’imbarazzo degli Spartani Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha fatto una battuta infelice su Oriana Marzoli. Notando l’imbarazzo che si era generato attorno a lui, ha esclamato: “Che ho detto?”.

La puntata del Grande Fratello Vip in onda giovedì 2 marzo, potrebbe rivelarsi decisiva. Al televoto, che prevede l'eliminazione, si sfideranno Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi. Insomma, stasera potrebbe essere eliminato uno dei volti rappresentativi di questa edizione. Intanto, a poche ore dalla puntata, Edoardo Donnamaria ha pronunciato una battuta su Oriana Marzoli, che ha gelato gli Spartani.

La battuta di Edoardo Donnamaria su Oriana Marzoli

Edoardo Donnamaria stava chiacchierando con Oriana Marzoli, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Ivana Mrazova. Il gieffino si è rivolto a Oriana, dicendosi certo che il suo coinquilino abbia un debole per lei: "Il mio coinquilino sarà innamorato follemente di te. Lo so. Sudamericana, piccolina". Luca Onestini, allora, ha commentato che il coinquilino di Donnamaria di certo non sarà l'unico ad avere un interesse per Oriana. A questo punto, Edoardo ha aggiunto: "Il mio coinquilino ti fa passare un'oretta divertente". Marzoli ha replicato: "Cosa?". E lui ha ripetuto: "Il mio coinquilino ti fa passare un'oretta divertente".

La reazione degli spartani alla battuta di Edoardo Donnamaria

Sugli spartani è calato il gelo. Edoardo Donnamaria se n'è accorto e ha esclamato: "Che ho detto?". Luca Onestini lo ha interrotto: "Le sembrano commenti da fare Donnamaria?". Micol Incorvaia ha provato ad andare oltre: "Non credo che sia il tipo di Oriana". Marzoli le ha fatto eco: "A me piace Daniele purtroppo". Donnamaria ha concluso ammettendo di essersi completamente dimenticato di Daniele Dal Moro: "Mi ero scordato, non vi prendo mai sul serio voi due, non so perché, mi dimentico". Di quest'ultima dichiarazione non saranno contenti i fan degli Oriele, che nonostante il continuo tira e molla tra Marzoli e Dal Moro, sperano ancora che la relazione funzioni.