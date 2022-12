Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: “Si è annullata per me? Imbecille, dice cretinate” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è sempre più insofferente. Gli è bastato sentire Antonella Fiordelisi sostenere che lui le abbia mancato di rispetto, per infuriarsi.

Appare sempre più insanabile la frattura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nelle scorse ore, la concorrente del Grande Fratello Vip ha comunicato al fidanzato, la decisione di lasciarlo. Quest'ultimo si è detto d'accordo. Poi, si è infuriato sentendola riferire a Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro cose che non ritiene vere.

Le accuse di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi si è confidata con Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro e ha detto loro di aver visto Edoardo Donnamaria ridere e scherzare con Oriana Marzoli: "Io non ho fatto un cavolo, ma stiamo veramente scherzando? Ieri, mentre Oriana mi imitava, lui rideva, mentre gli altri fomentavano. Lui rideva, rideva. Oriana si è buttata addosso a lui e lo ha sbaciucchiato, lui non l'ha fermata. Quindi a lui piace questo giochino. Che lo faccia, io non ci sono più". Edoardo Donnamaria ha raggiunto la cucina e dopo aver sentito Antonella che diceva di avere subito una mancanza di rispetto da parte sua, si è infuriato: "Imbecille, dice queste cretinate tutti i giorni".

La furia di Edoardo Donnamaria

Daniele Dal Moro ha provato a parlare in privato con Edoardo Donnamaria, ma quest'ultimo è apparso ancora inquieto e ha spiegato perché è così furioso con Antonella Fiordelisi: