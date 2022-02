“È disperata, farebbe qualsiasi cosa per vincere”, lo sfogo di Manila dopo l’attacco di Kabir Kabir non ha digerito la nomination riservatogli qualche settimana prima da Manila e così ha iniziato a farle guerra aperta, sfruttando l’influenza che ha sempre avuto sugli inquilini della casa.

A cura di Giulia Turco

Manila Nazzaro in lacrime rivive i momenti più duri della settimana. Ormai sono lontani i tempi dell'alleanza con Katia Ricciarelli e a metterla alla prova in questi ultimi tempi è stata la delusione ricevuta da Kabir, che si è rivelato tutt'altro complice nei suoi confronti. Il concorrente non ha digerito la nomination riservatogli da Manila e così ha iniziato a farle guerra aperta, sfruttando l'influenza che ha sempre avuto sugli inquilini della casa.

La reazione di Katia alle parole di Kabir

A mettere alla prova i nervi saldi dell’ex Miss Italia ci si è messo Kabir Bedi, spirito tranquillo della casa, che improvvisamente ha manifestato la sua delusione verso Manila, senza risparmiarsi critiche per il suo comportamento. "Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive", ha detto senza mezzi termini l'ex Sandokan qualche settimana prima. Il suo astio verso Manila non si è placato e negli ultimi giorni ha detto che Manila sarebbe "disperata" e che farebbe qualsiasi cosa pur di vincere il reality. "Non permetto a nessuno di usare queste parole. Io la disperazione davvero l’ho provata, so cos’è e l’ho superata. Mi sono reinventata e questa avventura lai affronto con orgoglio", ha spiegato in lacrime Manila.

L'ostilità di Katia Ricciarelli

D'altro canto l'ex Miss Italia non può più contare sul rapporto che un tempo la univa alla soprano, che in questo caso si è schierata a favore di Kabir. "Non pensiamo che Kabir sia così spirituale, è umano come noi e in fin dei conti non dimentichiamoci che è solo un attore di Hollywood", ha detto Manila. "Cos'è hai fatto tu per dire questo? Miss Italia? Hai mostrato le gambe e ti hanno dato un premio?", ha ribadito Katia. "Mi sono davvero sentita usata in tutta questa strategia", è stato lo sfogo di Manila, "non ci sono più per nessuno".