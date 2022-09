Due concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 vogliono abbandonare il reality: “Basta, è una tortura” Al Grande Fratello Vip c’è chi medita già di attraversare la porta rossa. Alcuni concorrenti, infatti, stanno facendo fatica ad ambientarsi. C’è chi piange tutto il giorno e chi reputa l’esperienza una tortura.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip c'è già chi medita di imboccare la porta rossa. Due concorrenti in particolare stanno affrontando con angoscia i primi giorni nella casa. Sara Manfuso e Luca Salatino hanno espresso il malessere con cui stanno vivendo sotto le telecamere. Dato che sono passati solo pochi giorni dall'inizio del reality, è probabile che entrambi abbiano solo bisogno di più tempo per adattarsi.

L'angoscia di Sara Manfuso

Secondo quanto riporta Biccy.it, Sara Manfuso avrebbe spiegato a Luca Salatino di vivere male l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip: "Qua dentro è come una tortura, una violenza" e avrebbe, poi, aggiunto di capire le difficoltà dell'ex tronista di Uomini e Donne ad andare avanti giorno dopo giorno. Luca Salatino, allora, le avrebbe confidato:

Sono cinque giorni che piango, non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire.

I motivi del malessere di Luca Salatino

Luca Salatino starebbe vivendo male i primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip soprattutto perché avverte la mancanza della fidanzata Soraia Allam Cerut, a cui ha promesso fedeltà. A Sara, Salatino avrebbe detto: "In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”. Nelle scorse ore, il concorrente ha condiviso con i suoi compagni di avventura, alcuni aspetti dolorosi del suo passato. Luca ha lottato contro il bullismo e ha avuto anche a che fare con il problema dell'ansia: