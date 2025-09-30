Due concorrenti del GF si conoscevano già, il retroscena: chi sono Giulia e Simone e quando si sono incontrati

Emergono i primi retroscena sulla nuova edizione del Grande Fratello, iniziata lunedì 29 settembre su Canale 5. Due concorrenti si conoscevano già e quello nella Casa non è stato il loro primo incontro. Si tratta di Simone De Bianchi e Giulia Soponariu: ecco chi sono e perché si erano già visti.

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e già non mancano i primi retroscena. La puntata d'esordio è andata in onda lunedì 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura e un cast composto da 10 concorrenti lontani dal mondo dello spettacolo. Tuttavia, non tutti sono ‘lontani' tra loro: Giulia Soponariu e Simone De Bianchi si conoscevano già. Ecco chi sono e perché quello nella Casa non è stato il loro primo incontro.

Due concorrenti del nuovo GF si conoscevano già, il retroscena

Tra i concorrenti del nuove Grande Fratello c'è Giulia Soponariu, 19 anni, originaria di Torino e modella di professione. La ragazza sogna di fare la conduttrice e Simona Ventura ha scherzato con lei: "Tranquilla, tra 10 anni ti lascio il mio posto". E ha poi aggiunto: "So che a un evento hai dato un premio a un concorrente che è nella casa". Il riferimento è a Simone De Bianchi, in Casa insieme alla mamma, originario di Roma, postino di professione e con alle spalle qualche apparizione al cinema. "Gli ho passato la mia coroncina di Miss Reginetta d'Italia", ha spiegato la ragazza. Nel 2023 lei ha vinto il concorso d Bellezza e lui si trovava in giura come "giovane attore del film Accattaroma". Il ragazzo è rimasto sorpreso nel vederla e ha commentato: "Avevo il presentimento di conoscere già qualcuno dentro la Casa".

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello

Dopo alcuni mesi di stop, il grande fratello è ripartito in prima serata con un'edizione completamente rinnovata. Alla conduzione Simona Ventura, che sostituisce Alfonso Signorini, e nella casa un cast di concorrenti lontani dal mondo dello spettacolo, che sono perlopiù alla prima esperienza televisiva fanno tutt'altro. C'è ad esempio Benedetta che è una salumiera o Simone, postino di professione e Francesco, vigile urbano con una grande passione per il mondo dello spettacolo.