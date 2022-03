Drusilla Foer salta lo show su Rai 1 con Fialdini e Gabbani: “Ha avvertito aria di flop” Lo show di Rai 2 con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini CI vuole un fiore non sarebbe il contenitore giusto per Drusilla, che stando alle indiscrezioni avrebbe dato forfait al programma di Rai 2.

A cura di Giulia Turco

Sembra che Drusilla Foer si farà ancora attendere nella prima serata di Rai 1. Nonostante le lusinghe del direttore Stefano Coletta e la proposta di partecipare allo show con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini Ci vuole un fiore che dovrebbe andare in onda i prossimi 1 e 8 aprile, le recenti indiscrezioni assicurano che la nobildonna toscana per il momento avrebbe scelto di dare forfait al servizio pubblico.

Perché Drusilla non farà Ci vuole un fiore

Del suo imprevisto cambio di rotta aveva parlato già Dagospia negli scorsi giorni. La voce aveva trovato conferma anche nelle parole di Davidemaggio, secondo cui lo show con Fialdini e Gabbani non sarebbe stato il contenitore più giusto per Drusilla. Giuseppe Candela su Dagospia, ora, aggiunge che “dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto Drusilla sia scappata a gambe levate sentendo puzza di flop”. Per lei sarebbero allo studio altri progetti sempre in casa Rai 1, dunque dovrebbe trattarsi solo di tempo. Intanto, per Drusilla si prevede una stagione ricca di appuntamenti con il suo show in giro per i teatri italiani.

Il futuro di Drusilla Foer in Rai

Ad ogni modo si tratterà soltanto di attendere ancora qualche mese, magari la prossima stagione al via a settembre su Rai 1, visto che la presenza dell’attrice sulla rete è stata espressamente richiesta dal direttore Stefano Coletta. L’apprezzamento era arrivato dopo la sua partecipazione sul palco dell’Ariston: “Credo che Drusilla abbia un portato di cultura, ironia che sarebbe importante per gli italiani”, aveva spiegato Coletta. Lanciata in tv dallo show di Nunzia De Girolamo Ciao Maschio, Drusilla nella prossima stagione potrebbe passare in prima serata con uno show che dedichi il giusto spazio al suo personaggio, già apprezzatissimo dagli italiani.