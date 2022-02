Drusilla Foer torna su Rai1 dopo Sanremo: “In prima serata con Gabbani, Fialdini e Frassica” Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, Drusilla Foer sarà ospite dello show di Rai1 “Ci vuole un fiore”, condotto da Francesco Gabbani e (forse) Francesca Fialdini.

A cura di Andrea Parrella

Il successo di Sanremo ha aperto le porte di Rai1 a Drusilla Foer, grande sorpresa del Festival 2022 condotto da Amadeus, in qualità di protagonista della terza serata. L'attrice, alter ego di Gianluca Gori e personaggio enigmatico che suscita enorme curiosità nel pubblico proprio per questa sovrapposizione di identità, sarà protagonista di un altro show della prima rete Rai nelle prossime settimane.

Lo show di Francesco Gabbani

Ad annunciarlo attraverso un'indiscrezione è Dagospia, che parla di una presenza ormai certa per Drusilla Foer in qualità di ospite di "Ci vuole un fiore", show in onda in due puntate affidato alla conduzione di Francesco Gabbani, che debutterà in Tv. Al suo fianco dovrebbe esserci Francesca Fialdini, sul cui nome non c'è ancora l'ufficialità. Drusilla Foer dovrebbe essere ospite del programma così come Nino Frassica. Stando alle informazioni emerse fino a questo momento, "Ci vuole un fiore" dovrebbe andare in onda venerdì 1 e 8 aprile prossimi.

Il futuro di Drusilla su Rai1

D'altronde che su Drusilla si fosse concentrato un enorme interesse dopo la partecipazione a Sanremo, era stato chiaro sin dal giorno successivo alla sua partecipazione al Festival. Il direttore di rete e dell'intrattenimento Stefano Coletta aveva confermato in conferenza stampa dei progetti sul personaggio per il futuro, rivendicando anche di averla lanciata sulla prima rete nella scorsa stagione: "L'ho chiamata arrivato a Rai1, e ha fatto parte di un programma in seconda serata con Nunzia De Girolamo, ci pensavo proprio ieri mentre la vedevo sul palco, le darei una seconda serata, ma sono davvero risposte epidermiche". Stefano Coletta aveva così definito la partecipazione di Drusilla Foer a Sanremo: