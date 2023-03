Dove vedere la Messa delle Palme e di Pasqua: orario e canale delle funzioni, Papa Francesco ci sarà Papa Francesco non celebrerà la Santa Messa della domenica delle Palme e quella di Pasqua, ma il Cardinale Giovan Battista Re ha fatto sapere che il Sommo Pontefice sarà presente alle celebrazioni religiose. Ecco dove assistere alle funzioni in diretta TV e chi le celebrerà al posto del Sommo Pontefice.

A cura di Daniela Seclì

Il Cardinale Giovan Battista Re (a sinistra) e il Cardinale Leonardo Sandri (a destra)

Papa Francesco quest'anno non potrà officiare la Santa Messa della domenica delle Palme e la Santa Messa di Pasqua, ma – a giudicare dalle ultime notizie – sarà presente durante le funzioni religiose. Il Sommo Pontefice è attualmente ricoverato all'Ospedale Gemelli a causa di un'infezione polmonare. Le sue condizioni di salute sono in ripresa e, secondo quanto sostiene il Cardinale Giovan Battista Re, verrà dimesso sabato e sarà presente sia alla Messa di domenica 2 aprile, che a quella di domenica 9 aprile e impartirà la Benedizione Urbi et Orbi. Sarà possibile assistere alla funzione religiosa in diretta su Rai1, su Canale5 e su Tv2000.

La Messa delle Palme con il Cardinale Leonardo Sandri in diretta TV su Rai1

Il Cardinale Leonardo Sandri celebrerà la Messa della domenica delle Palme

La messa della domenica delle Palme verrà celebrata dal Cardinale Leonardo Sandri. La funzione religiosa si terrà presso la Basilica di San Pietro. Sarà possibile assistere al rito in diretta, sintonizzandosi su Rai1 alle ore 09:50. Per chi volesse assistere alla Santa Messa in streaming, basterà collegarsi da smartphone, tablet o pc alla piattaforma RaiPlay. La funzione religiosa di domenica 2 aprile, sarà disponibile anche su Tv2000 alle ore 10:00, mentre alle ore 12:00 ci sarà la recita dell’Angelus. Anche Canale5 e, dunque, MediasetInfinity lasceranno spazio alla Santa Messa a partire dalle ore 10:00 di domenica 2 aprile. Come riporta RaiNews, il Cardinale Leonardo Sandri, che sostituirà Papa Francesco, ha fatto sapere:

Sì, certamente, posso confermare che domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme.

Messa di Pasqua in diretta su Rai1, Papa Francesco ci sarà

Il Cardinale Giovan Battista Re celebrerà la Santa Messa di Pasqua

La Santa Messa del giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, verrà officiata dal cardinale Giovan Battista Re che, come riporta Il Corriere, ha fatto sapere: "Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà sabato dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa". Dunque, il Sommo Pontefice sarà presente alla cerimonia religiosa e potrebbe impartire la Benedizione Urbi et Orbi, come da tradizione, dalla Loggia centrale della Basilica. La Santa Messa andrà in onda a partire dalle ore 09:50 su Rai1 e su Raiplay. Dalle ore 10:00, invece, andrà in onda su Canale5 e Mediaset Infinity. Sempre dalle ore 10:00, la Messa di Pasqua andrà in onda anche su Tv2000 seguita dalla benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro.

Il piano del Vaticano per la celebrazione dei riti della Settimana Santa

Ecco il piano completo predisposto dal Vaticano per le celebrazioni dei riti della Settimana Santa. Il cardinale Giovan Battista Re ha dichiarato a LaPresse: "Il giorno delle Palme celebrerà il vice decano, il cardinale Sandri. Il Giovedì Santo, al mattino ci sarà il Vicario di Roma, cioè il cardinal De Donatis mentre alla messa in Coena Domini ci sarà l'Arciprete di San Pietro, il cardinal Gambetti. Per il Venerdì Santo e la Via Crucis vedremo, alcune cose non sono ancora state determinate. La notte Santa ci sarà uno dei cardinali ma si deve ancora stabilire".