Dove vedere in TV e streaming l’elezione del Presidente della Repubblica Lunedì 24 gennaio il Parlamento si riunirà per l’inizio delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica. Sarà possibile seguire l’evento sia in diretta tv, su Rai1, La7 e Sky TG24, che via streaming sui canali Youtube della Camera dei deputati e della Presidenza della Repubblica Italiana.

A cura di Elisabetta Murina

Lunedì 24 gennaio il Parlamento si riunirà per l'inizio delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, che sostituirà Sergio Mattarella. Sarà possibile seguire l'evento sia in tv, in diretta su Rai1, Sky TG24 e LA7, che in streaming sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e della Camera dei deputati. Quest'anno, a causa del Covid, l'elezione si svolgerà seguendo modalità diverse. I 1009 elettori che si riuniranno al Quirinale dovranno tutti esibire il Green Pass, indossare la mascherina FFP2 e rispettare la distanza interpersonale di un metro per poter accedere alla Camera.

I canali TV e streaming dove vedere l'elezione in Parlamento

Le votazioni per il presidente della Repubblica si potranno seguire sia in diretta televisiva che in streaming. I canali che lo trasmetteranno sono: Rai1, con lo Speciale TG1, Sky TG24 e La7, che manderà in onda la #Maratonamentana, a partire dalle ore 14.20. I canali YouTube per seguire via streaming l'elezione invece saranno quello della Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale e quello della Camera dei deputati.

Le maratone elettorali su Rai1, La7 e Sky TG24

Sarà possibile seguire l'elezione del presidente della Repubblica anche attraverso delle maratone televisive. La7 trasmetterà la #Maratonamentana con Enrico Mentana a partire dalle ore 14.20 di lunedì 24 gennaio, mentre su Rai 1 andrà in onda lo speciale TG1, realizzato in collaborazione con Rai Parlamento, che per sei ore trasmetterà la prima fase delle votazioni condotta da Monica Maggioni. Su Sky TGg24 invece sarà trasmesso lo speciale Corsa al colle, curato dalla redazione politica di Sky Tg24, che dalle 14.30 alle 23 racconterà i risultati della consultazione e tutti i possibili scenari post voto.