“Domenica In Show non andrà in onda”: salta il ritorno in prima serata di Mara Venier “Domenica In Show” avrebbe dovuto inaugurare la nuova stagione di Rai1, andando in onda in prima serata venerdì 16 settembre. DavideMaggio rivela perché il programma sarebbe saltato.

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier avrebbe dovuto aprire la nuova stagione televisiva di Rai1, tornando in prima serata con Domenica In Show. L'appuntamento con il programma televisivo, era stato annunciato per venerdì 16 settembre. Secondo quando riporta DavideMaggio, però, ci sarebbe stato un cambio di programma. Ma andiamo con ordine.

Domenica In Show era previsto per venerdì 16 settembre

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2022/2023, era stato annunciato il ritorno in prima serata dello spettacolo Domenica In Show, condotto da Mara Venier. In quell'occasione si era parlato dell'evento previsto per venerdì 16 settembre, come di una grande festa con cantanti, attori, comici, ma soprattutto tanti amici, per celebrare insieme l'inizio della nuova stagione televisiva. Tuttavia, sembra che all'ultimo minuto, Domenica In Show sia saltato. Secondo quanto sostiene DavideMaggio, Mara Venier non tornerà in prima serata. Il motivo? "A quanto pare per ragioni di tempo e studio".

Mara Venier tornerà in onda l'11 settembre con Domenica In

Quanto allo show della domenica pomeriggio, invece, tutto è confermato. Gli spettatori, dunque, potranno rivedere Mara Venier in onda con Domenica In, a partire dalle ore 14 dell'11 settembre. Da tempo fervono i preparativi per portare in tv un'altra stagione strepitosa. In un'intervista rilasciata lo scorso giugno a TvBlog, la conduttrice aveva fatto sapere:

