Mara Venier: “Sogno di tornare a lavorare con Maria De Filippi, due prime serate su Rai1 e Canale5” Mara Venier è tornata a parlare della grande amicizia che la lega a Maria De Filippi. Vorrebbe fare un programma con lei.

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier, intervistata da TvBlog, ha parlato del grande successo di Domenica In. Nonostante la concorrenza di Amici e Verissimo, il programma "è cresciuto di quasi due punti rispetto agli anni precedenti". La conduttrice ha spiegato che domenica 18 settembre, il programma tornerà su Rai1. Poi, ha parlato della grande amicizia che la lega a Maria De Filippi.

L'amicizia con Maria De Filippi e l'ipotesi di lavorare insieme

Mara Venier ha più volte parlato della sincera amicizia che la lega a Maria De Filippi e non ha nascosto che le piacerebbe tornare a lavorare con lei: "Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Mi sono trovata benissimo e mi sono divertita come una matta. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme. Sognerei davvero una sinergia fra Mara e Maria e Maria e Mara in un programma insieme. Si potrebbe pensare a due prime serate, una su Rai1 e una su Canale 5, cosi per par condicio non scontentiamo nessuno".

Il successo di Domenica In, il programma torna su Rai1 il 18 settembre

Alla luce del grande successo di Domenica In, Mara Venier ritiene che nella prossima edizione non sia necessario introdurre delle novità: "Ogni estate pensiamo a delle novità da inserire nel programma, poi alla fine tutto si perde". Dunque, al momento intende lasciare tutto com'è, ma non esclude che possa arrivare un'idea vincente da mettere in pratica. Quanto all'ipotesi di lasciare il programma, la cui nuova edizione comincerà domenica 18 settembre, ha commentato: