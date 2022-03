Doc 2 schiaccia anche la semifinale del GFVip, serata difficile per Pechino Express su Sky Uno Pechino Express su Sky Uno si ferma al 1.4% di share, dato inferiore al debutto di Masterchef o X Factor, altro format che ha subito il passaggio da Rai 2 alla Pay tv. Numeri che devono tenere conto di una serata particolarmente calda sulla generalista, dominata dagli ascolti della fiction Rai con Luca Argentero.

A cura di Giulia Turco

Luca Argentero continua a non lasciar respiro ad Alfonso Signorini, fino alla fine. Nella prima serata di giovedì 10 marzo, la puntata della fiction Doc – Nelle Tue Mani 2 ha tenuto incollati a Rai 1 5.736000 spettatori, pari al 26% di share. Un risultato inferiore alla settimana precedente che ha toccato picchi altissimi (6.130.000 spettatori pari al 27.4% di share), ma tutto sommato perdonabile alla Rai, considerando che su Canale 5 andava in onda la semifinale del GFVip. Agli sgoccioli di questa edizione, la puntata che ha decretato Barù come quarto finalista ha registrato ascolti decisamente più alti della settimana precedente, totalizzando 3.169.000 spettatori pari al 20.5% di share.

Il debutto di Pechino Express su SkyUno

Un passaggio va fatto anche sul debutto di Pechino Express, che giovedì 10 marzo è andato in onda con la prima puntata dopo il passaggio da Rai 2 a Sky Uno. Gli ascolti devono necessariamente tenere in conto della piattaforma, ma anche di una serata particolarmente calda nella sfida con la generalista. Il dato si ferma a 433.000 spettatori, pari ad un timidissimo 1.4% se si paragona al debutto dell'ultima edizione andata in onda su Rai 2 l'11 febbraio 2020, che aveva totalizzato un buon 9.2%, con 1.936.000 spettatori. Il finale di stagione chiudeva persino con l'11.5% di share e 3 milioni di spettatori. Ma è chiaro che per la pay tv va fatto un discorso differente e che nel passaggio con l'acquisizione di Pechino Sky sa di aver puntato su un prodotto vincente.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 il film Il Vegetale ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Animali Fantastici e dove Trovarli ha intrattenuto 1.065.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Caso Collini ha raccolto davanti al video 583.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.096.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Atalanta – Bayer Leverkusen segna 1.072.000 spettatori con il 4.5%.