Diletta Leotta a Verissimo: “Sono sicura di volere altri figli. Al matrimonio poi ci penserò” Diletta Leotta è stata ospite di Verissimo, nella puntata di domenica 19 novembre, dove ha parlato della sua nuova vita da mamma. La showgirl ha rivelato che vorrebbe avere in futuro altri figli.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 19 novembre di Verissimo è stata Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato della sua nuova vita da mamma, rivelando di aver maturato il desiderio di avere altri figli in futuro e di aver trovato in Loris Karius l'uomo della sua vita.

La nuova vita di Diletta Leotta mamma

"Sono superfelice" così commenta Diletta Leotta questo periodo della sua vita che la vede in una nuova veste, quella di mamma della sua bmabina: "Alla fine ho scelto Aria, Loris voleva chiamarla Rose, che abbiamo messo come secondo nome. Mio padre si chiama Rosario e mi ha detto, ma è perfetto l'avete chiamata Rosaria". Un aneddoto divertente per iniziare un racconto pieno di gioia e gratitudine:

Sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita, non ho ancora realizzato al cento per cento, la mattina mi sveglio, la guardo e penso l’ho fatta io. Adesso inizia a sorridere e io mi sciolgo. Tornare a casa con lei è stato un momento molto bello, quando me l’hanno data in braccio non ho capito niente, i primi tre quattro giorni sono stati un po’ uno choc. Entrata nella hall di casa mia ho iniziato a piangere, ho realizzato siamo in tre e non più in due, è stato un momento fortissimo.

La piccola Aria è nata proprio nel giorno in cui è venuta al mondo la sua mamma: "Sono consapevole che il mio compleanno non esiste più, sono felice che lo festeggeremo insieme".

Il legame con Loris Karius

Negli ultimi mesi della gravidanza, ma soprattutto negli ultimi giorni, Diletta Leotta ha potuto contare sul supporto del suo compagno, Loris Karius, che non le ha mai fatto mancare le attenzioni necessarie, permettendole di crescere e realizzare i suoi sogni:

Loris ha fatto tutto lui, era distrutto, si è preso cura di me e di Aria. Lui era molto emozionato. È stato malissimo la sera prima, quasi come se lo sentisse anche lui. Aveva un po’ di ansia, l’abbiamo vissuta insieme. Adesso mi rendo conto davvero cosa vuol dire essere donna, essere mamma. Non mi sentivo pronta, perché forse non lo sei mai veramente, con Loris è come se fosse lui la persona giusta, e sono grata a Loris, che mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, è Aria.

L'amore che è arrivato all'improvviso nella vita della showgirl è stato dirompente, ma con delle caratteristiche a suo avviso inequivocabili:

Lui è quello che arriva nel momento giusto, non ti dà la possibilità di pensare troppo, perché è quella la strada giusta. Lui è un papà stupendo, hanno un legame, è uguale a Loris, si somigliano tantissimo, sono super legati, ed è un padre stupendo e si divertiranno tanto insieme, anche quando sarà più grande.

Il desiderio di avere altri figli

A solo un mese dal parto, Diletta Leotta è tornata in campo, il 16 settembre, giorno del derby a Milano ed è stato un passo importante: "Sono tornata dopo un mese. È stato bellissimo, è stato importante tornare a lavoro, ritagliarmi i miei spazi, le mie cose". Però diventare mamma ha cambiato la sua prospettiva di vita e non fa fatica ad ammetterlo dicendo di voler diventare nuovamente madre: