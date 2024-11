video suggerito

Diego Lazzari resta ad Amici ma cambia prof, sarà seguito da Lorella Cuccarini: "Colpita dal tuo carattere" Dopo la sostituzione di Rudy Zerbi, che lo ha escluso dalla sua squadra scegliendo Antonia, Diego Lazzari ha deciso di continuare il suo percorso ad Amici 24 insieme alla professoressa Lorella Cuccarini. "Mi ha convinto il fatto che hai sentito il carattere che posso tirare fuori", ha spiegato il ragazzo.

A cura di Elisabetta Murina

Durante la puntata di domenica 17 novembre di Amici 24, Rudy Zerbi ha deciso di sostituire Diego Lazzari con una nuova allieva, Antonia, che aveva fatto il suo ingresso qualche giorno prima. Tuttavia, il prof sperava che una delle sue colleghe, Lorella Cuccarni o Anna Petitnelli, decidessero di continuare il percorso con il ragazzo. E così è stato: nel daytime del 19 novembre, il cantante ha preso la decisione ed è rimasto nella scuola, pronto a iniziate un nuovo capitolo del suo percorso.

La proposta di Anna Pettinelli

"Voglio darti una possibilità", ha detto Anna Pettinelli in puntata a Diego Lazzari, mostrandosi disposta a lavorare con lui. Nel daytime del 19 novembre, il cantante ha incontrato l'insegnante, che gli ha fatto una proposta: "Ti vedo più rock di quello che sei, questa è la mia visione di te. Trovo che stai tagliando un pezzo importante nel quale potresti avere un senso". L'allievo ha spiegato: "Sono entrato qua dentro perché mi sono buttato, sono partito sempre senza preparazione, poi però ho fatto dei cambianenti".

Le parole di Lorella Cuccarini e la scelta di Diego

Dopo l'incontro con Anna Pettinelli, il cantane ha avuto un confronto anche con Lorella Cuccarini, che si era detta interessata ad averlo nella sua squadra. "Ti confermo le cose che ho detto in puntata, ma ho ancora dei dubbi da sciogliere. Quello che non mi convince di te è che ogni volta che arrivano degli incisi, non la fai uscire la tua voce, hai un'estensione buonissima ma non la sfrutti. Credo sia un problema di paura, le tue interpretazioni sono buone a metà. Hai tirato fuori un carattere che mi ha colpito", ha detto l'insegnante al cantante, sottolineando che sarebbe felice di lavorare con lui. "Non ho paura di parlare, ho sempre avuto grinta e fame", ha spiegato lui. Dopo un momento di riflessione, il cantante ha deciso di continuare il suo percorso seguito dalla prof Cuccarini. È tornato in sala, l'ha abbracciata e ha detto: "È stato difficilissimo, però mi ha convinto il fatto che hai sentito il carattere che posso tirare fuori".

