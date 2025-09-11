Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Diaco va a bere dietro le quinte di Bellamà, Valeria Marini ne approfitta per cantare e lui rientra allarmato

Valeria Marini ha improvvisato un fuori programma a Bellamà, approfittando della momentanea assenza di Pierluigi Diaco. Rimasta sola durante lo spazio della “posta stellare”, si è alzata e ha iniziato a cantare al centro dello studio, coinvolgendo i presenti. Sentito l’inaspettato frastuono, il conduttore è rientrato allarmato.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
1 CONDIVISIONI
Immagine

Durante la puntata di oggi di Bellamà, programma del pomeriggio di Rai1, il conduttore Pierluigi Diaco si è allontanato brevemente per bere durante il momento della “posta stellare”, spazio che vede protagonista la celebre ex showgirl del Bagaglino, Valeria Marini. La showgirl ne ha subito approfittato: dopo aver risposto rapidamente a una domanda di una spettatrice, si è alzata e si è diretta al centro dello studio, trasformando il set in un piccolo palco e cantando “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci.

Quando anche il resto dello studio si è unito a lei in un coro, seguito dall'orchestra, Diaco è rientrato visibilmente allarmato e ha interrotto il momento karaoke, non previsto dal copione. Nessuna arrabbiatura da parte del conduttore, solo la volontà di riportare velocemente l’ordine e tornare a parlare d’amore. È evidente, però, che il padrone di casa non sia rimasto contrariato dal colpo di testa della collega.

La rubrica "stellare" di Valeria Marini a Bellamà

Lo spazio affidato a Marini a Bellamà non è una novità: da circa un anno la showgirl figura tra i collaboratori fissi di Diaco, con una rubrica tutta sua. In trasmissione, Valeria dispensa i suoi “consigli stellari” sull’amore, alternando momenti di leggerezza a battute maliziose.

Leggi anche
"Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle", in quale ruolo potremmo vederla nel programma di Milly Carlucci

Il precedente della battuta: quando Valeria Marini riuscì a sconcertare Diaco

Non è la prima volta che Valeria sorprende Diaco approfittando del fatto di essere in diretta. Già lo scorso anno, durante la stessa rubrica a lei affidata stabilmente, un telespettatore le aveva chiesto un consiglio: “Cosa posso fare per sorprendere mia moglie e lasciarla a bocca aperta?”. La maliziosa risposta di Marini fu: “Hai già dato la risposta”. Parole dal doppio senso non troppo nascosto che lasciarono il conduttore sconcertato e divertirono enormemente il pubblico.

Programmi TV
1 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Striscia in prima serata, l'ipotesi per garantire un futuro a Ricci dopo il boom di Scotti
Il retroscena, ecco le voci che circolano nei corridoi Mediaset
Il boom de La Ruota della Fortuna fa la storia: "Numeri che credevamo di non vedere più"
Ascolti tv 10 settembre: chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nell'access in tv
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views