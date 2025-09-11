Diaco va a bere dietro le quinte di Bellamà, Valeria Marini ne approfitta per cantare e lui rientra allarmato

Valeria Marini ha improvvisato un fuori programma a Bellamà, approfittando della momentanea assenza di Pierluigi Diaco. Rimasta sola durante lo spazio della “posta stellare”, si è alzata e ha iniziato a cantare al centro dello studio, coinvolgendo i presenti. Sentito l’inaspettato frastuono, il conduttore è rientrato allarmato.

Durante la puntata di oggi di Bellamà, programma del pomeriggio di Rai1, il conduttore Pierluigi Diaco si è allontanato brevemente per bere durante il momento della “posta stellare”, spazio che vede protagonista la celebre ex showgirl del Bagaglino, Valeria Marini. La showgirl ne ha subito approfittato: dopo aver risposto rapidamente a una domanda di una spettatrice, si è alzata e si è diretta al centro dello studio, trasformando il set in un piccolo palco e cantando “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci.

Quando anche il resto dello studio si è unito a lei in un coro, seguito dall'orchestra, Diaco è rientrato visibilmente allarmato e ha interrotto il momento karaoke, non previsto dal copione. Nessuna arrabbiatura da parte del conduttore, solo la volontà di riportare velocemente l’ordine e tornare a parlare d’amore. È evidente, però, che il padrone di casa non sia rimasto contrariato dal colpo di testa della collega.

La rubrica "stellare" di Valeria Marini a Bellamà

Lo spazio affidato a Marini a Bellamà non è una novità: da circa un anno la showgirl figura tra i collaboratori fissi di Diaco, con una rubrica tutta sua. In trasmissione, Valeria dispensa i suoi “consigli stellari” sull’amore, alternando momenti di leggerezza a battute maliziose.

Il precedente della battuta: quando Valeria Marini riuscì a sconcertare Diaco

Non è la prima volta che Valeria sorprende Diaco approfittando del fatto di essere in diretta. Già lo scorso anno, durante la stessa rubrica a lei affidata stabilmente, un telespettatore le aveva chiesto un consiglio: “Cosa posso fare per sorprendere mia moglie e lasciarla a bocca aperta?”. La maliziosa risposta di Marini fu: “Hai già dato la risposta”. Parole dal doppio senso non troppo nascosto che lasciarono il conduttore sconcertato e divertirono enormemente il pubblico.