Marco Bellavia durissimo su Ballando con le stelle: “Manderei Milly Carlucci in pensione”

Marco Bellavia difficilmente parteciperà a un'edizione di Ballando con le stelle. Almeno stando al suo commento, diretto e senza troppi fronzoli, rilasciato proprio sotto uno dei contenuti pubblicati da Fanpage.it sull'argomento. All'editoriale che fa il punto sui risultati degli ascolti tv e sulla vittoria di Tu sì que vales ai danni del dancing show, riflettendo sulle possibili contromisure da prendere, l'ex conduttore di Bim Bum Bam ed ex gieffino si lascia scappare un commento al vetriolo.

Il commento al vetriolo

"Manderei Milly Carlucci in pensione". Diretto e lapidario, Marco Bellavia ha dimostrato con questo commento di non gradire il programma ed evidentemente lo stile comunicativo della conduttrice. Marco Bellavia, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip nel 2022, si vede sempre più raramente in pubblico. Nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip, abbandonò il programma dopo 13 giorni in seguito a una serie di problematiche dovute al suo rapporto con i concorrenti della casa. In un'intervista aveva poi ridimensionato i suoi problemi di depressione, spuntati fuori durante e dopo la sua complicata esperienza nel reality di Canale 5.

La prima puntata di Ballando con le stelle

La prima puntata di Ballando con le stelle, arrivata alla ventesima edizione, è partita con la grande curiosità per la presenza di Barbara D'Urso, ma si è lasciata segnalare anche dalle ottime prove di Andrea Delogu e di Rosa Chemical. Agli ascolti tv, però, il programma non è riuscito a battere la concorrenza. Maria De Filippi ha battuto nettamente Milly Carlucci, forte anche del traino che in access prime time ha fatto La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Nelle prossime puntate, non è da escludersi una possibile contromisura da parte della produzione per cercare di recuperare la distanza con lo show Mediaset.