Marco Bellavia: “In crisi al Gf Vip solo perché non dormivo, non soffro di depressione” Marco Bellavia ridimensiona quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip. Le crisi di ansia e gli attacchi di panico sarebbero stati espressione di un fenomeno già risolto e provocato solo dalla mancanza di sonno.

A cura di Stefania Rocco

Marco Bellavia, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio5, ha ridimensionato quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore sostiene che le crisi e gli attacchi di panico che lo hanno indotto ad abbandonare il gioco siano stati solo l’espressione acuta di un fenomeno già risolto perché provocato dalla mancanza di sonno.

La versione di Marco Bellavia sulla crisi al Gf Vip

Dopo avere visto un filmato che ha riassunto i suoi ultimi giorni al GF Vip prima del ritiro, Bellavia ha commentato così l’accaduto: “Oggi sto molto bene. Sono stato male in quei giorni nella Casa. Non ho un problema di base, come tanti hanno diagnosticato”. Ha chiarito, quindi, di essersi affidato a un esperto per capire meglio l’origine di quella crisi:

Ho fatto uno studio con uno psichiatra che mi ha detto esattamente cos’è successo.Ho avuto un orloblema fisico e mentale nella Casa perché non ho dormito, ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, proprio fisicamente. Ho dormito poco negli ultimi quattro giorni che sono stato nella Casa e non riuscivo più a ragionare, come se fossi ubriaco. Il non dormire mi ha scatenato queste cose allucinanti, quasi crisi incomprensibili. Non è nato prima del Grande Fratello, è nato in quei giorni perché all’interno della Casa, non dormendo, ho avuto una serie di crisi di ansia e ti attacchi di panico continui che mi hanno portato a uno scompenso emotivo. È molto peggio della depressione. La depressione dura del tempo, io ho avuto una cosa molto forte in quei giorni.

Bellavia non si definisce vittima di bullismo

Altro particolare interessante nell’intervista a Bellavia risiede nel fatto che il conduttore, almeno in questa circostanza, non ha mai fatto riferimento agli atti di bullismo subiti, gli stessi che hanno determinato l’espulsione di Ginevra Lamborghini e l’uscita dalla Casa di Giovanni Ciacci. Bellavia attribuisce quella crisi esclusivamente alla mancanza di sonno e non all’atteggiamento tenuto dai suoi compagni di gioco nei suoi confronti.