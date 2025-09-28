Ascolti tv 27 settembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì qui vales, De Martino assente contro Scotti

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Sabato 27 settembre si è consumata la prima sfida tra Ballando con le stelle su Rai1 e Tu sì qui vales su Canale5. Il programma condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Barbara d’Urso, ha sfidato la corazzata capeggiata da Maria De Filippi. In access prime time solo La Ruota della Fortuna. Ballando, partito alle 20.30, ha preso il posto di Affari Tuoi.

Lunghissima la “prima serata” di Rai1, cominciata alle 20.30 e terminata all’1.30 circa. Il programma Rai dedicato alle danze di sala ha coperto il palinsesto dalla fascia dell'access prime time, togliendo spazio ad Affari Tuoi che non è andato in onda, fino alla seconda serata inoltrata. Diversa, invece, la composizione del sabato sera televisivo voluto da Canale5. Dopo il tg5, la rete ha trasmesso La Ruota della Fortuna, vero format rivelazione dell’anno con Gerry Scotti e Samira Lui, seguito dalla corazzata di Tu sì qui vales con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella prima serata di sfida di sabato 27 settembre è stato Tu sì que vales, seguito da 4.025.000 spettatori con il 28,54% di share. Un risultato altissimo che ha sbaragliato la concorrenza di Ballando con le stelle che ha ottenuto 2.994.00 spettatori con il 23% di share. Nel dettaglio, la sovrapposizione tra i due format (che prende in considerazione solo la fascia oraria andata in onda dalle 21.32 a 00.15) ha visto trionfare con spettatori e il % di share. Ottimo, inoltre, il risultato raggiunto dalla Ruota – andata in onda contro Ballando – che ha ottenuto uno share del 26,7% con 4.500.000 spettatori.

Saltata la consueta sfida dell’access prime time con la “soppressione” di Affari Tuoi decisa per lasciare maggiore spazio a Ballando con le stelle, vediamo adesso come sono andate le altre reti generaliste.

Su Rai2 è andato in onda il film Omicidi a Mystery Island. Rai3 ha proposto, invece, il programma di approfondimento Sapiens – Un solo pianeta. Italia1 ha proposto il film L'Era Glaciale. Su Rete4 spazio al film Trespass. Tv8 ha invece lasciato spazio ad Alessandro Borghese con 4 ristoranti. Sul Nove il talk show Accordi & disaccordi. Sul La7 la rubrica In altre parole.