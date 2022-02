Delia Duran si avvicina a Soleil al GF VIP: “Non voglio rovinare l’amicizia tra te e Alex” Delia Duran ha cercato un chiarimento con Soleil Sorge nella Casa del GF VIP confessandole di essere gelosa ma di non voler rovinare l’amicizia tra lei ed Alex. L’italo americana non ci sta ed accusa entrambi.

A cura di Gaia Martino

Delia Duran e Alex Belli nella Casa del GF VIP stanno vivendo momenti di alti e bassi. Mentre si scambiano baci e carezze, tornano a discutere sulle attenzioni che l'attore riserva per Soleil Sorge. La modella venezuelana nel pomeriggio ha deciso di avere un confronto con la sua inquilina confessandole di aver spesso esagerato per colpa della gelosia, non intende però separarla definitivamente da Alex.

Lo sfogo di Delia con Soleil

Delia Duran nel pomeriggio della Casa del GF VIP si è avvicinata a Soleil Sorge per cercare un chiarimento con lei dopo i gesti di affetto di Alex che le ha riservato. Le ha confessato di essere gelosa di alcune attenzioni che il marito le riserva:

Capiscimi, ti faccio un esempio, lui ha svegliato prima te, non me. Sono gelosa di queste attenzioni. Alcune cose tu di me non le sai, alcuni pensieri e gesti a me fanno la differenza.

La venezuelana però non intende rompere il rapporto di amicizia che si è creato tra loro:

Quando stiamo insieme ci divertiamo. Io sono dalla parte delle donne, nei tuoi pregi e nei tuoi difetti ti amo come donna, non voglio che voi perdete la vostra amicizia. Ho avuto da ridire contro Alex perché è venuto a svegliare prima te, non me che sono la sua donna. Credimi, a me piace la tua parte ironica e divertente, sono anche io così.

"Non dovresti essere gelosa ma lo capisco – replica Soleil e aggiunge – Con Alex non sento più l'amicizia di prima. Non la rivedo, sento che c'è il rischio che possa mancare del tutto".

L'accusa di Soleil

Al confronto tra le due concorrenti si è poi aggiunto anche Alex. Nel discutere, Soleil Sorge ha spiegato il suo punto di vista accusando entrambi di non essere coerenti con ciò che dicono di essere: