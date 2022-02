Alex e Delia al GF VIP fanno pace nella notte: “Non lascio perdere tutto per questa str**ta qui” Nella Casa del GF VIP Alex Belli e Delia Duran dopo la puntata in diretta hanno chiarito in camera da letto: dopo un lungo confronto, si sono abbracciati felici di lasciarsi alle spalle quanto accaduto.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello VIP non smette mai di stupire i telespettatori e ieri sera ha aperto la porta rossa ad Alex Belli, ex concorrente. Dopo aver avuto un confronto con la compagna Delia, ha fatto ritorno nella Casa, accolto prima di tutti da Soleil Sorge. Ha fatto poi la sorpresa alla venezuelana, rimasta sotto choc per la sua decisione: "Sono scioccata". Dopo la puntata, Alex e Delia in stanza hanno parlato e stando ai loro abbracci e baci, pare abbiano fatto già pace.

La scenata di gelosia di Delia

Dopo la puntata Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si sono riuniti intorno al tavolo per parlare di quanto accaduto tra loro. L'attore sostiene di non aver detto di essere innamorato dell'italo americana e, subito contraddetto da lei, si inginocchia per guardarla negli occhi. A quel punto Delia scatta e fa una scenata di gelosia: "Alex, non toccarla e dici la verità. Questa roba mi da fastidio, non mi piace".

Il chiarimento tra Alex e Delia

Dopo la puntata e il confronto con Soleil, Alex Belli ha raggiunto Delia Duran in stanza per chiarire con lei. "Ascoltami, sono qua adesso. Sono venuto qua dentro per te. Ti devi fidare, tutti sparlano. Mi devi ascoltare, sei andata in over" – ha detto alla compagna, accusandola di aver esagerato riguardo alcuni atteggiamenti – "Ti chiedo scusa, ma quei tweet erano solo una piccola punta dell'iceberg che ti arrivava, io in puntata cercavo di spiegartelo". L'attore ha continuato provando a farle capire l'amore che prova per lei, ricordandole dell'aereo contenente il messaggio d'amore, e confessandole di aver avuto difficoltà a dormire la notte senza lei al suo fianco, senza aver avuto un chiarimento. Dopo essersi alleggerita, Delia si è stretta tra le braccia del suo compagno che l'ha invitata a godersi il momento e lasciarsi il passato alle spalle: