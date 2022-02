Alex Belli entra nella casa del GF, ad accoglierlo c’è Soleil ed è subito chimica artistica Alex Belli è entrato ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip, ad accoglierlo non poteva che essere Soleil, per far riaccendere la loro incredibile “chimica artistica”.

Il momento tanto atteso è arrivato, Alex Belli ha fatto nuovamente il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L'attore, dopo un primo confronto con Delia a cui aveva girato le spalle dopo che lei aveva preferito il reality, piuttosto che il ritorno alla vita normale, entra ufficialmente nella casa accolto, ovviamente, da Soleil Sorge e la chimica artistica si riaccende subito.

L'incontro tra Alex e Soleil

Alfonso Signorini chiede a Soleil di andare in giardino, lì dove incontrerà Alex Belli che le svelerà il suo ultimo colpo di scena, ovvero la sua permanenza nella casa come ospite, e ovviamente non come concorrente. Il suo arrivo fa scattare immediatamente un sorriso e una complicità evidente tra i due che, infatti, iniziano a scambiarsi sguardi a confidarsi e l'attore prende subito la parola:

È intrattenimento, guarda che non ho fatto niente, quello che mi fa molto piacere è che sei sempre stata coerente, la coerenza che hai è una cosa che ti ringrazierò a vita. Mi dispiace che Delia sia entrata e abbia perso la direzione che non è quella che volevamo.Lei sta vivendo quella bolla che abbiamo vissuto, l’unica differenza è che lei non ha la direzione, quello che mi ferisce di più e che ti ringrazio, tutto quello che abbiamo vissuto in questi tre mesi io mi sono fatto conoscere per quello che sono.

L'attore, quindi, mette alla prova la fiducia che l'influencer ha nei suoi confronti e avvicinandosi le chiede: "Ti fidi di me?" e tendendole le mani: "Allora toccami", ma Soleil teme una fregatura e quindi sulle prime si tira indietro, ma poi Belli la tira a sé e iniziano a ridere abbracciandosi e gioendo di questo ritorno inaspettato nella casa.

Delia scopre che Alex resterà in casa

Gli altri inquilini della casa non hanno visto nulla dell'incontro tra i due e infatti sono completamente ignari di quello che sta per accadere. Delia viene chiamata da Alfonso Signorini per accogliere suo marito, ma l'arrivo di Alex che intanto si era nascosto ha destabilizzato la modella che, infatti, ha dichiarato: "Sono scioccata, non me l'aspettavo". Insomma, l'attore è tornato nel "suo game", come annuncia ad entrambe: "Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare". Poco dopo arrivano anche gli altri inquilini ad accogliere Belli, che preso dall'entusiasmo abbraccia e saluta tutti.