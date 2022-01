Delia Duran e Soleil Sorge provano a fare pace: “Tutti abbiamo sbagliato” Nel corso del party all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran ci prova a fare la pace con Soleil Sorge, giocando la carta “Manila Nazzaro”.

Prove tecniche di riavvicinamento tra Delia Duran e Soleil Sorge. Nel corso del party all'interno della casa del Grande Fratello Vip, la (ex?) moglie di Alex Belli ci prova a fare la pace e a giocare le sue carte, distendendo gli animi dopo le lacrime e provando persino a fare da paciera nell'eterna lotta intestina che Soleil ha con la pari-giorni nella casa, Manila Nazzaro. "Lei ti ama, amore, non lo sai ma è così e mi ha parlato molto bene di te" prova a dirle Delia, Soleil minimizza: "Abbiamo ben altro di cui discutere io e te" e Delia Duran prende la palla al balzo e apre ufficialmente la discussione diplomatica.

Delia Duran usa la diplomazia

E cercando di fare da paciera nella contesa con Manila Nazzaro, Delia Duran cerca di avvicinarsi a Soleil Sorge: "Io e te dobbiamo chiarire alcune cose perché alla fine tu mi devi conoscere perché a volte, sì, sono stata durissima e abbiamo avuto dei confronti bruttissimi. Ma quella persona ti vuole bene". Ma Soleil Sorge non transige su questo punto: "Per quanto riguarda Manila, capisco tutto, ma non sei tu che mi devi dire certe cose ma lei". Delia Duran si gioca il jolly con una frase chiave: "Abbiamo sbagliato tutti", che anticipa e rasserena sul futuro prossimo tra le due:

Abbiamo sbagliato tutti, io compresa. Manila magari è stata fraintesa, magari ha sbagliato con te, magari è stata impulsiva però mi ha parlato, credimi, bene di te. Trovate un punto d'incontro.

La reazione di Soleil Sorge

Soleil Sorge sembra non voler sentire ragioni, per assurdo, dopo mesi a lanciarsi dardi avvelenati a distanza, ora le due che si contendevano Alex Belli, stanno discutendo di un'altra persona, come se il problema reale di Soleil fosse per davvero Manila Nazzaro. Forse anche per questo, la ragazza diventata nota per il programma del pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne, non si muove di un centimetro: