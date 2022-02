Delia Duran abbraccia Soleil e la invita a parlare con Alex: “Io sono con te” Mentre con Alex Belli volano ancora scintille, Soleil ha chiarito con Delia. Tra abbracci e scuse, per le due VIP è tornato il sereno, ora la venezuelana vorrebbe che Soleil chiarisse anche con l’attore.

A cura di Gaia Martino

Al Grande Fratello VIP Soleil Sorge è giù di morale dopo quanto accaduto sabato notte. L'italo americana dopo aver baciato Delia Duran, ha litigato furiosamente con Alex Belli. Stando alle sue ultime parole e atteggiamenti, pare che non voglia avere più alcun rapporto con l'attore: nelle ultime ore lo ha evitato diverse volte, spesso non rispondendo neanche alle sue richieste di confronto. Con Delia invece questa mattina si è scambiata un caloroso abbraccio chiarificatore: la venezuelana si è avvicinata a lei per mettere una pietra sopra tutta la vicenda.

Il chiarimento tra Delia Duran e Soleil Sorge

Questa mattina nella Casa del GF VIP Delia Duran si è avvicinata a Soleil Sorge per chiarire quanto accaduto sabato notte e provare a mettere una pietra sopra la vicenda.

Io e Alex abbiamo risolto, qualsiasi cosa succede oggi io sono con te. Ognuno ha detto la sua, non voglio che entri ancora nella situazione perché per me il tuo sfogo è stata una liberazione. Ci sono stati dei termini particolari, delle urla, ma io non mi sono intromessa perché riguardavano voi due. Se ci sarà modo vorrei che vi parlaste, siamo in finale, vogliamo armonia e positività.

Dopo aver trovato l'appoggio dell'italo americana, si è stretta a lei in un abbraccio e le ha sussurrato: "Ti voglio bene, sei davvero intelligente".

Le scuse di Soleil Sorge

Soleil Sorge ha apprezzato il gesto di Delia Duran e dopo averla abbracciata, si è scusata per quanto accaduto nel corso di tutti questi mesi. "Mi dispiace per quello che hai dovuto vivere, da donna in generale, non voglio proprio più questa roba io" ha detto alla moglie di Alex Belli che non sembra portare rancore. Dopo i vari confronti Delia ha chiara la situazione: "L'ho capito, non succederà più. Tu non sei sbagliata. Siamo esseri umani, sbagliamo, abbiamo sbagliato tutti".

Ancora scintille tra Soleil e Alex

Soleil Sorge è ancora ferita da Alex Belli e nelle ultime ore ha dato modo di dimostrarlo. Ieri sera l'attore si è avvicinato a lei ma ha trovato dinanzi a sé un muro: "Tu saresti dovuto venire da me a chiedermi scusa, come stavo. Lasciami in pace e vai in pace" è stata la risposta dell'italo americana la stessa che, in serata, ha poi evitato un confronto con lui. Alla richiesta di Alex ‘Vieni qua un attimo', Soleil lo ha ignorato del tutto, non rispondendogli.