Davide Silvestri contro Soleil: “Dice che sono stratega, ma ribalta sugli altri quello che è lei” Davide Silvestri rompe l’amicizia con Soleil Sorge e motiva il suo allontanamento: “Dice che sono stratega e voglio arrivare in finale? Ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di mer*a così non le faccio”. E dopo il crollo di Katia Ricciarelli nei confronti di Alex Belli, la comitiva del GF Vip è del tutto sfasciata.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Davide Silvestri rompe l'amicizia con Soleil Sorge e motiva il suo allontanamento dall'influencer dopo il bacio con Delia Duran e gli ulteriori sviluppi della storia con Alex Belli, dal quale il ragazzo aveva già preso maggiori distanze. “Sono felicissimo che mi abbia nominato, significa che non è un’amica sincera. Giuro che sono contento, perché vuol dire che il mio istinto funziona ancora benissimo. Io avevo previsto la nomination e quello che ha fatto. Dice che sono stratega e voglio arrivare in finale? Ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di m***a così non le faccio“ ha dichiarato dopo la diretta del GF Vip di ieri sera.

La comitiva del GF Vip si è sfasciata: i motivi

E dopo il crollo di Katia Ricciarelli nei confronti di Alex Belli, la comitiva del Grande Fratello Vip è del tutto sfasciata. Si tengono ancora insieme Katia e Soleil, poiché la soprano crede fortemente che la ragazza sia stata tirata in una trappola e abbia abboccato come un'allocca. Questa posizione di fragilità fa da collante in un momento in cui tutti gli elementi del gruppo hanno preso strade diverse e divergenti, gli uni con gli altri. Davide aveva già affrontato con enormi reticenze l'attore di Centovetrine e sua moglie Delia, verso la quale non era riuscito mai a manifestare il benché minimo trasporto.

Inoltre, in più di un'occasione l'attore di Vivere si era detto contrario al coinvolgimento di Soleil nel triangolo con Alex e sua moglie, chiedendole di rimanere coerente con i discorsi fatti e di tenersi fuori da quelle dinamiche televisive. Niente da fare, l'ulteriore teatrino durante il GF Vip Party Jungle ha fornito materiale negativo su cui riflettere, soprattutto a ridosso delle nomination. L'ingresso di Alex Belli della settimana scorsa aveva già messo in evidenza che Davide non volesse saperne più della loro amicizia, tant'è che il saluto era stato freddo e distaccato, totalmente disallineato con i calorosi rapporti precedenti.

Leggi anche Soleil Stasi è fluo al GF Vip 6: dice addio ad Alex Belli con tailleur e crop top coordinati

Davide spiega perché non vuole più essere amico di Soleil

Da lì, anche l'avversione per Soleil quando l'ha vista travolta da un bacio passionale sulle scale della Casa, motivandolo con la volontà di dimostrare a Delia che non c'erano sentimenti negativi tra loro. Qualcosa che non ha fatto il paio della testa di Davide Silvestri, convinto di tenersi fuori da questo "game" e di non provare più stima e fiducia nei confronti della sua amica. Amica che non ha voluto nominare, nominando di fatto Nathaly Caldonazzo, ma contro la quale ha voluto mettersi per la prima volta pubblicamente. "Sei più furba di quello che si pensi, mi hai deluso molto con quel bacio con Delia. Volevi tenerti fuori dai giochi di Alex e sua moglie, poi però hai fatto tutto il contrario, mi hai deluso profondamente" ha dichiarato, in risposta alla nomination inaspettata dell'influencer.