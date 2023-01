Davide Donadei scrive messaggi in codice a Nikita Pelizon, il GFVip tuona: “Vai subito in magazzino” il GF VIP ha ripreso duramente Davide Donadei: il concorrente stava tentando di parlare in codice a Nikita Pelizon quando è stato immediatamente ripreso dalla regia. “Davide, subito in magazzino. Subito!”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalla regia del Grande Fratello VIP una voce ha tuonato contro Davide Donadei. Il concorrente ieri sera stava chiacchierando con Nikita Pelizon quando un'autrice è dovuta intervenire per invitarlo a raggiungere immediatamente il magazzino: l'ex tronista stava disegnando con una penna su un foglio, cercando di scrivere messaggi in codice per la sua inquilina. "Davide, vai subito in magazzino" – le parole dalla regia – "Subito!".

Il Grande Fratello Vip riprende Davide Donadei

Davide Donadei stava parlando con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi di Oriana Marzoli e di "altri inquilini che non lo convincono" quando, dopo la chiamata in confessionale per l'influencer campana, ha cominciato a disegnare su un foglio, con una penna. Dalle immagini si nota che il Vip avrebbe cominciato a scrivere dei messaggi in codice mentre la sua inquilina osservava attentamente, poi: "Si, ok". Dalla regia una voce ha subito tuonato contro l'ex tronista: "Davide, penna e carta in magazzino, subito". "Guarda i miei cuoricini, lo lascio qua, te lo porto dopo" ha replicato il Vip nel tentativo di dimostrare la sua innocenza. È stato però subito interrotto dall'autrice del reality di Alfonso Signorini: "No, vai subito".

I segreti di Davide Donadei a Nikita Pelizon

"Lei (Oriana Marzoli, ndr) ha un copione scritto, io non la digerisco, non so cosa devo fare più di ignorarla. C'è qualcuno che non mi convince oltre a lei. Capito chi?": questa è la frase detta da Davide Donadei prima che iniziasse a scarabocchiare sul foglio di carta. Dopo aversi espresso più volte sull'antipatia che nutre nei confronti di Oriana Marzoli, scatenando anche diverse polemiche, ci sarebbe qualcun altro che non gli starebbe a cuore e ha tentato di confessare i suoi pensieri alla sua inquilina, ma in gran segreto: comportamento non accettato e non presente le regole del Grande Fratello VIP.