Davide Donadei contro Oriana Marzoli: “A 30 anni non parla di famiglia, non merita il mio rispetto”

A cura di Gaia Martino

Davide Donadei proprio non sopporta Oriana Marzoli, nella casa del Grande Fratello VIP in diverse occasioni ha fatto presente il suo astio lasciandosi scappare parole che stanno facendo discutere gli utenti su Twitter. L'ex tronista già qualche giorno fa ha sussurrato una frase infelice, ieri ha sostenuto che la concorrente spagnola avesse avuto un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti mentre si trovavano insieme in confessionale. Poi l'ennesima esclamazione infelice: "Magari vomiti".

Le parole di Davide Donadei contro Oriana Marzoli

Dopo aver ammesso di "odiarla, proprio non la sopporto", Davide Donadei ha raccontato di essere stato in confessionale con Oriana Marzoli la quale avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. Avrebbe cercato più volte il contatto fisico, comportamento che l'ex tronista proprio non avrebbe sopportato. "In confessionale mi tocca, mi spinge, si poggia sopra, voleva che io la spingessi. Roba da pazzi, le ho detto non mi toccare e mi tocca", il racconto ad Andrea e Antonino.

In un'altra occasione Davide si è lasciato scappare una nuova frase infelice, stavolta però era di fronte Oriana Marzoli. Quando quest'ultima ha spiegato di non poter bere lo spritz perché "altrimenti vomita", il Vip ha commentato: "Magari, ma come dico io".

A far discutere anche un commento riguardo la scelta di vita di Oriana Marzoli. "Già che una persona di 30 anni non faccia discorsi familiari, sta roba qui…Ma di cosa stiamo parlando?" – le parole a Antonella Fiordelisi – "Non meriti il mio rispetto e quindi ti chiamo cog*iona".

L'antipatia sarebbe reciproca: "È uno sfigato"

Anche Oriana Marzoli non nutrirebbe una simpatia nei confronti del suo inquilino, ieri sera a Daniele Dal Moro avrebbe commentato l'atteggiamento di Donadei definendolo "un divano". "Non puoi venire in un reality e essere un ca**o di divano, resta a casa tua e fai il divano", le parole della concorrente spagnola. La stessa ha continuato con i commenti contro Davide ma coprendosi sotto la coperta: "Non è che parti prevenuta? Ha un carattere diverso dal tuo, non deve star simpatico a te", la replica di Dal Moro. "È uno sfigato" ha concluso Oriana.