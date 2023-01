“Non respiro”, la replica infelice di Davide Donadei alla frase di Oriana al GF Vip: “Magari” È infelice la frase che Davide Donadei si lascia sfuggire all’indirizzo di Oriana Marzoli che, scherzando con Luca Onestini, gli aveva detto: “Così non respiro”. “Magari”, ha sussurrato l’ex tronista di Uomini e Donne.

A cura di Stefania Rocco

Una frase infelice sussurrata in maniera che Oriana Marzoli non potesse ascoltarlo ma che non è sfuggita al pubblico del Grande Fratello Vip. È quanto accaduto a Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne sbarcato nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini per la prima serata del lunedì di Canale5. A pochi giorni dal momento in cui Davide, raccontando la sua difficile storia familiare segnata dall’arresto del padre, finito in carcere per associazione a delinquere di stampo camorristico quando Donadei era solo un ragazzo ( Davide è sempre rimasto completamente estraneo ai fatti, subendo incolpevole le scelte del genitore) era stato elogiato dall’opinionista Sonia Bruganelli per la sua sensibilità, è arrivato lo scivolone.

“Non respira? Magari”, la frase contro Oriana Marzoli

Dal video che sta circolando in rete, si sente chiaramente Oriana Marzoli che, giocando con Luca Onestini, gli dice: “Così non respiro”. Davide, in quel momento, si trova in cucina e udita la venezuelana lamentarsi, replica: “Magari”. Quell’esclamazione non è sfuggita al pubblico del reality show che ha immediatamente allertato la produzione del GF, taggando il profilo ufficiale del reality affinché il gesto di Davide non resti senza punizione. C’è perfino chi ha invocato la squalifica.

Il rapporto tra Davide Donadei e Oriana Marzoli

Tra Davide Donadei e Oriana Marzoli non corre buon sangue da tempo. Più volte i due si sono confrontati. “È una persona che non porta rispetto, non merita il mio rispetto. È una cogl***”, aveva detto l’ex tronista della venezuelana parlando con Nikita Pelizon. Nemmeno Oriana, però, aveva usato parole gentili nei confronti di Davide. “Mi sta sul ca**o”, aveva detto qualche giorno fa a Daniele parlando di Donadei, “Mi sembra uno sfigato forte, vuole sempre fare quello corretto”.